Bozok Üniversitesinden Kişiye Özel İlan!

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından 15 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Şefaatli Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Programında "Moleküler biyoloji ve genetik bölümü lisans mezunu olup, ileri malzemeler ve nanoteknoloji anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış ve bilimsel makaleleri olmak." şartı aranmıştır.

9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in "Genel Şartlar" başlıklı 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında; "Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar." hükmü yer almaktadır.

İlgili düzenleme kapsamında değerlendirdiğimizde; Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından yayımlanan öğretim görevlisi ilanında yer verilen şartların kişiye özel şartlar içerdiği açıkça görülmektedir. Ayrıca, Veterinerlik Bölümüne bu alandan mezun kişilerin başvuru yapamaması da manidardır.

Tasarruf tedbirlerinden dolayı her geçen gün daha da azalan akademik kadro ilanlarının olduğu bu dönemde, öğretim görevlisi kadrolarında bu türden daraltıcı alan şartlarına yer verilmesi son derece üzücüdür.

Bu anlamda, henüz başvuru süreci devam eden öğretim görevlisi kadrosunun gerek yer verilen özel şartlar gerekse Veterinerlik bölümü mezunlarının kadroya müracaat edebilmesi yönünden değerlendirilmesi isabetli olacaktır!