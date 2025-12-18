Türkiye'de 10 bin 503 anıt ağaç koruma altında

Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Cevdet Yılmaz: Türkiye düzen kurucu bir aktör konumunda
Cevdet Yılmaz: Türkiye düzen kurucu bir aktör konumunda
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak uyuşturucudan gözaltında
Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak uyuşturucudan gözaltında
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!
DEİK Başkanı Olpak: Sanayici asgari ücretin üzerinde zam yapacak
DEİK Başkanı Olpak: Sanayici asgari ücretin üzerinde zam yapacak
Bakan Memişoğlu: Türkiye, Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi
Bakan Memişoğlu: Türkiye, Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi
TÜİK açıkladı: Türkiye, AB'ye göre ucuz ama satın alma gücü düşük
TÜİK açıkladı: Türkiye, AB'ye göre ucuz ama satın alma gücü düşük
Bakan Bayraktar duyurdu: TTK'ya 263 işçi alım başvuruları başladı
Bakan Bayraktar duyurdu: TTK'ya 263 işçi alım başvuruları başladı
TÜRK-İŞ'ten 'asgari ücret' açıklaması: Masada yokuz!
TÜRK-İŞ'ten 'asgari ücret' açıklaması: Masada yokuz!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türkiye'de 10 bin 503 anıt ağaç koruma altında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen faaliyetler doğrultusunda, Türkiye genelinde tescilli 10 bin 503 anıt ağaç ve 319 mağara bulunuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2025 12:55, Son Güncelleme : 18 Aralık 2025 13:13
Yazdır
Türkiye'de 10 bin 503 anıt ağaç koruma altında

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce, bulunduğu yörenin tarihi, kültürü ve folklorunda özel yere sahip, doğal miras kabul edilen anıt ağaçlar ve tabiat varlığı olarak kabul edilen mağaraların tescillenmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Tescillenen anıt ağaçlar ve mağaralar koruma altına alınırken, bakımı da sağlanıyor.

Bakanlığın yetki ve sorumluluğunda ülke genelinde tescilli 10 bin 503 anıt ağaç bulunuyor.

Anıt ağaçlar, boyutsal ve kültürel özelliklerine göre "boyutsal anıt ağaçlar", "tarihi anıt ağaçlar", "folklorik anıt ağaçlar" ve "mistik anıt ağaçlar" olarak 4 gruba ayrılıyor.

Kültürel anıt ağaçların, tarihi açıdan "tarihi bir olaya veya şahsiyete tanıklık etmesi", mistik açıdan "dini bir inanışla yöre halkınca yüceltilmiş olması", folklorik olarak ise "halkın gelenek ve göreneklerinin dönemsel de olsa civarında gerçekleşmesi ya da yöredeki üzücü veya sevindirici olaya tanıklık etmesi" gibi özellikleri taşıması gerekiyor.

Boyutsal anıt ağaç tespitinde ise "yaş, tepe çapı, gövde çapı, boy uzunluğu" gibi ağacı, kendi türünün standartları üzerinde boyutsal konuma taşıyan kriterler değerlendiriliyor.

Anıt ağaçların restorasyonu nasıl yapılıyor?

Anıt ağaçların tescil edilerek koruma altına alınmasının ardından rehabilitasyon ve sağlıklaştırma çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda, ağaçların gövde ve tepe tacında bulunan ökseotu, zararlı mantar, sarmaşık, kuru ve hastalıklı dallar ile ağaca zarar veren ip, tel, kablo, tabela gibi yabancı cisimler temizleniyor.

Mantar ve bakteri enfeksiyonu görülen ağaçlarda budama sonrası dezenfekte işlemi uygulanırken, kalın ve kuru dalların kesimi sırasında kabuk sıyrılmasını önlemek için aşamalı kesim yöntemi tercih ediliyor. Kesim yüzeyleri ise çürümeyi önlemek amacıyla aşı macunuyla kaplanıyor.

Rehabilitasyon kapsamında, ağaçların kök boğazı çevresinde bulunan beton, asfalt, parke ve benzeri yapay sert zeminler, kök ve gövde dokusuna zarar verilmeden kaldırılıyor, ardından toprak takviyesi yapılıyor. Kök gelişimini desteklemek amacıyla uzun süreli salınım sağlayan besin ve gübre uygulaması gerçekleştiriliyor.

Tescilli mağara sayısı 319'a yükseldi

Türkiye'de farklı statüler altında korunan ve henüz koruma altına alınmamış, özellikleri ve güzellikleri çok fazla bilinmeyen mağaraların her birinin "tabiat varlığı" olarak tescil edilmesi, koruma altına alınması için farklı bölgelerde projeler yürütülüyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de tabiat varlığı olarak tescillenen mağara sayısı 319'a yükseldi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber