Siirt'te 2 çocuk annesi kadın evde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Siirt'te 2 çocuk annesi 39 yaşındaki Gülhan Börülce, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Börülce'nin eşinin iş nedeniyle şehir dışında olduğu öğrenilirken olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2025 13:44, Son Güncelleme : 18 Aralık 2025 13:45
Siirt'te Barış Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Gülhan Börülce'den haber alamayan yakınları durumu, sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
EVDE BIÇAKLANMIŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU
Eve giren ekipler, Gülhan Börülce'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Börülce'nin cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.