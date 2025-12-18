Edirne'de kazada ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar
Kent merkezinde sulama kanalına düşen otomobilde hayatını kaybeden 18 yaşındaki arkadaşını olay yerinde bırakıp kaçan arkadaşlarının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Edirne'de merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde 18 yaşındaki İsa Özer'in kullandığı otomobil, yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu.
Başka bir otomobilde bulunan İsa'nın arkadaşları kazayı görünce köy halkına kaza olduğunu söyleyip olay yerinden kaçtı.
CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri botla sulama kanalına girip İsa Özer'in cansız bedenini araçtan çıkardı.
OTOPSİ YAPILACAK
Özer'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Jandarma olay yerinden kaçan arkadaşların tespiti ve olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.