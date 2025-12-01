GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
CTE, 'Cezaevinde işkencenin görüntüleri çıktı' iddiasını yalanladı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama
Bakan Şimşek: Vatandaş yeniden kolayca ev ve araba alabilecek
AK Parti'den korkutan rapor: Her 6 gençten biri bahis batağında!
Mahkemeden emsal karar: Acil Servisten giren hastadan ücret alınamaz!
Genel Kurulda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Yönetmelik değişti: Mühendis ve mimarlar İŞKUR'da uzman olabilecek
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı

Bu Tedaviyi Yaptırdıktan Sonra Pişman Olan Hasta Sayısı Az Değil

Diş tedavileri son yıllarda yalnızca sağlık alanının değil, estetik ve sosyal algının da merkezinde yer alıyor. İnsanlar daha rahat gülmek, özgüvenle konuşmak ve kendilerini daha iyi hissetmek istiyor.

Ancak her yıl çok sayıda kişi, bazı diş tedavilerinden sonra aynı cümleyi kuruyor:

"Keşke yaptırmasaydım."

Bu pişmanlık çoğu zaman tedavinin kendisinden değil, yanlış planlama ve acele verilen kararlardan kaynaklanıyor. Çünkü bazı diş işlemleri geri dönüşsüzdür ve yanlış tercihlerin bedeli yıllarca ödenir.

Sağlam Dişlerin Gereksiz Yere Kesilmesi

Estetik kaygılarla yapılan bazı uygulamalarda, aslında sağlıklı olan dişler küçültülmektedir. Oysa bir diş kesildiğinde, doğal yapısına geri dönmesi mümkün değildir.

Bu noktada dişleri aktif kesmeden, küçük dokunuşlar ile düzeltilebilecek yöntemler araştırılmalıdır.

Herkese Aynı Tedavinin Uygulanması

Sosyal medyada sıkça görülen "ideal gülüş" algısı, kişisel farklılıkları göz ardı edebiliyor. Oysa her yüz, her çene ve her diş yapısı farklıdır. Bir kişide doğal duran bir uygulama, başka bir kişide yapay bir görüntü oluşturabilir.

Ben bu fotoğraftaki dişin aynısını istiyorum diyen hastaların en büyük pişmanlığı, o fotoğraftaki dişin kendi ağzına geldiğinde oluşturduğu konuşma zorluklarıdır. O yüzden görsel düzenlemeler mutlaka yeme içme ve konuşma hareketlerinde hastayı rahat ettirecek şekilde hastaya göre uyumlanmalıdır.

Ucuz Diye Seçilen Tedaviler

Diş tedavisinde fiyat, çoğu zaman belirleyici bir faktördür. Ancak yalnızca maliyet odaklı yapılan tercihler, uzun vadede daha büyük maddi ve manevi yükler doğurabilir.

Düşük kaliteli malzemeler ve yetersiz uygulamalarla yapılan tedaviler sonrası hastaların sık dile getirdiği bir gerçek vardır:

"Başta ucuza yaptırdım, sonra daha fazlasını ödedim."

Doğru Soru, Doğru Karar

Diş tedavisine karar verirken şu sorular mutlaka sorulmalıdır:

  • Bu tedavi gerçekten bana uygun mu?
  • Geri dönüşü var mı?
  • Beş ya da on yıl sonra ne gibi sonuçlarla karşılaşacağım?

Bu soruların yanıtı netleşmeden yapılan her işlem, risk taşır.

Daha ayrıntılı bilgi almak için www.fundaozsari.com.tr


