Bu Tedaviyi Yaptırdıktan Sonra Pişman Olan Hasta Sayısı Az Değil

Ancak her yıl çok sayıda kişi, bazı diş tedavilerinden sonra aynı cümleyi kuruyor:

"Keşke yaptırmasaydım."

Bu pişmanlık çoğu zaman tedavinin kendisinden değil, yanlış planlama ve acele verilen kararlardan kaynaklanıyor. Çünkü bazı diş işlemleri geri dönüşsüzdür ve yanlış tercihlerin bedeli yıllarca ödenir.

Sağlam Dişlerin Gereksiz Yere Kesilmesi

Estetik kaygılarla yapılan bazı uygulamalarda, aslında sağlıklı olan dişler küçültülmektedir. Oysa bir diş kesildiğinde, doğal yapısına geri dönmesi mümkün değildir.

Bu noktada dişleri aktif kesmeden, küçük dokunuşlar ile düzeltilebilecek yöntemler araştırılmalıdır.

Herkese Aynı Tedavinin Uygulanması

Sosyal medyada sıkça görülen "ideal gülüş" algısı, kişisel farklılıkları göz ardı edebiliyor. Oysa her yüz, her çene ve her diş yapısı farklıdır. Bir kişide doğal duran bir uygulama, başka bir kişide yapay bir görüntü oluşturabilir.

Ben bu fotoğraftaki dişin aynısını istiyorum diyen hastaların en büyük pişmanlığı, o fotoğraftaki dişin kendi ağzına geldiğinde oluşturduğu konuşma zorluklarıdır. O yüzden görsel düzenlemeler mutlaka yeme içme ve konuşma hareketlerinde hastayı rahat ettirecek şekilde hastaya göre uyumlanmalıdır.

Ucuz Diye Seçilen Tedaviler

Diş tedavisinde fiyat, çoğu zaman belirleyici bir faktördür. Ancak yalnızca maliyet odaklı yapılan tercihler, uzun vadede daha büyük maddi ve manevi yükler doğurabilir.

Düşük kaliteli malzemeler ve yetersiz uygulamalarla yapılan tedaviler sonrası hastaların sık dile getirdiği bir gerçek vardır:

"Başta ucuza yaptırdım, sonra daha fazlasını ödedim."

Doğru Soru, Doğru Karar

Diş tedavisine karar verirken şu sorular mutlaka sorulmalıdır:

Bu tedavi gerçekten bana uygun mu?

Geri dönüşü var mı?

Beş ya da on yıl sonra ne gibi sonuçlarla karşılaşacağım?

Bu soruların yanıtı netleşmeden yapılan her işlem, risk taşır.

Daha ayrıntılı bilgi almak için www.fundaozsari.com.tr




