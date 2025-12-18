Burhanettin Duran: Ortak Anlatı ve Teyit Mekanizması Şart

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk dünyası ile ortak anlatı üretme kapasitesinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, "Dezenformasyona karşı daha somut iş birlikleri geliştirmeli, ortak teyit mekanizmaları ve erken uyarı sistemleri kurmak suretiyle yeknesak bir savunma hattı oluşturmalıyız" ifadesini kullandı. Duran, İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen "Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu" kapsamında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Forumda, Türk dünyasından katılımcılarla tarihteki zaferler, ortak kazanımlar ve geleceğe dair umutların paylaşıldığını belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Kurumsallaşma Süreci

Duran, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT), dünyanın belirsizlikler, çatışmalar ve kırılmalarla sarsıldığı bir dönemde kurulduğuna dikkat çekti. Teşkilatın kardeşlik bağından aldığı güçle kurumsallaşma sürecinde önemli ilerlemeler kaydettiğini vurguladı. TDT'nin 16 yıldır "dilde, fikirde, işte birlik" şiarıyla hareket ettiğini ve ekonomik entegrasyondan ulaştırma koridorlarına, savunma iş birliğinden eğitim ve kültür politikalarına kadar birçok alanda ortak çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Güvenlik ve Ortak Direnç Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde dile getirdiği "Kendi gök kubbemiz altında kendi güvenliğimizi güçlendirmek" ifadesine atıfta bulunan Duran, bu sözün uluslararası iletişim ve enformasyon ekosisteminde kırılganlıklara karşı ortak direnci geliştirmeyi ve hakikat odaklı anlatı kurgulamayı vurguladığını belirtti.

Dezenformasyonla Mücadelede Atılan Adımlar

Duran, 2022 yılında kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin faaliyetlerine değinerek, merkezin yalan haberleri, yanlış bilgileri ve kurgusal içerikleri ifşa ederek algı operasyonlarına engel olduğunu bildirdi. Oluşturulan sistemle bugüne kadar 2 bin 500'e yakın dezenformasyonun gözler önüne serildiğini ve doğrularının kamuoyuyla paylaşıldığını aktardı.

Ortak Teyit Mekanizmaları ve Erken Uyarı Sistemleri

Duran, iletişimin yeni dinamiklerinin ve sınamalarının anlaşılması gerektiğini belirterek, şu önerilerde bulundu:

Bize karşı yazılmaya çalışılan hikaye ve inşa edilen anlatıyı, kendi ortak anlatı üretme kapasitemizle bertaraf etmeliyiz.

Dezenformasyona karşı daha somut iş birlikleri geliştirilmeli.

Ortak teyit mekanizmaları ve erken uyarı sistemleri kurulmalı.

Yeknesak bir savunma hattı oluşturulmalı.

Duran, forumu teşrif eden TDT Genel Sekreter Yardımcısı, bakanlar, heyet başkanları ve panelistlere teşekkür ederek programın hayırlara vesile olmasını temenni etti.