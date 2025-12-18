Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Ana sayfaHaberler Spor

Fenerbahçe'den 'Mert Hakan imzalı forma' açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ziyaret sonrası hediye edilen formayla ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Kulüp, formanın geçmişte toplu şekilde imzalanmış standart bir hatıra forma olduğunu vurgulayarak, Mert Hakan Yandaş hakkında ilerleyen adli süreçlerle ziyaretin ilişkilendirilmesini hukuki ve etik açıdan kabul edilemez olduğunu belirtti.

Haber Giriş : 18 Aralık 2025 15:35, Son Güncelleme : 18 Aralık 2025 16:01
Fenerbahçe'den 'Mert Hakan imzalı forma' açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a hediye edilen formayla ilgili sosyal medyada yer alan iddialara yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Kulüp, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığını vurguladı.

Açıklamada, Adalet Bakanlığı'na gerçekleştirilen ziyaret sırasında Bakan Yılmaz Tunç'a takdim edilen formanın, kulüp adına Başkan Sadettin Saran tarafından sunulduğu belirtildi. Bahse konu formanın, takım kadrosunda yer alan futbolcular tarafından geçmiş dönemde toplu şekilde imzalanmış ve resmi ziyaretlerde kullanılan standart bir hatıra forması olduğu ifade edildi.

"Kamuoyu yanlış yönlendiriliyor"

Formada imzası bulunan Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş hakkında devam eden adli sürecin bulunmasının, ziyaretin içeriği ya da muhatap makamla ilişkilendirilemeyeceği kaydedildi. Bu yöndeki yorumların hukuki gerçeklikten uzak olduğu ve kamuoyunu yanlış yönlendirdiği dile getirildi.

Konuya ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı sosyal medya mecralarında yer alan, dezenformasyon içeren ve gerçeği yansıtmayan iddialar nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği doğmuştur.

Adalet Bakanlığı makamına gerçekleştirilen ziyaret sırasında Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'a takdim edilen forma, Başkanımız Sadettin Saran tarafından kulübümüz adına sunulmuştur. Söz konusu forma, takım kadromuzda yer alan futbolcular tarafından geçmişte toplu şekilde imzalanmış ve resmi ziyaretlerde kullanılan standart bir hatıra formasıdır.

"Hukuki gerçeklikten uzak bir durum"

Formada imzası bulunan futbolcularımızdan biri hakkında devam eden bir adli sürecin bulunması; ziyaretin içeriğiyle veya muhatap makamla ilişkilendirilemez.

Bu yöndeki yorumlar hukuki gerçeklikten uzak olup kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. Kulübümüz; hukukun üstünlüğüne, yargı süreçlerinin bağımsızlığına ve masumiyet karinesine saygısını her koşulda sürdürmektedir. Ziyaret edilen devlet makamlarının, kulübümüzün veya kulüp başkanımızın, devam eden adli süreçlerle ilişkilendirilerek hedef alınması kabul edilemez.

