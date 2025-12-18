MEB 'Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı' başvuru kılavuzunu yayımladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 13-15 Mayıs 2026'da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in onursal başkanlığında gerçekleştirilecek konferansta, "Öğrencilerin Söz Varlığı" temasıyla dilin gelişimi ve düşünceyle kurduğu bağın merkeze alınması hedefleniyor.

Türkçe ve dil eğitimine dair iyi uygulamaları görünür kılmak, öğretmenlerin, akademisyenlerin ve alan uzmanlarının birikimlerini paylaşabilecekleri bir zemin oluşturmak üzere her yıl farklı temayla sürdürülen projeyle, öğrencilerin yaş ve düzeylerine uygun şekilde dil, düşünme ve ifade etme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bilimsel, teknolojik ve eğitimsel bileşenleri bir araya getiren konferansta, "Erken Çocukluk Döneminde Söz Varlığı Gelişimi", "Aile ve Çevrenin Söz Varlığına Katkısı", "Okuma Kültürü ve Söz Varlığı", "Özel Gereksinimli Öğrencilerde Söz Varlığı Gelişimi", "Medya ve Popüler Kültürün Söz Varlığına Etkisi", "Söz Varlığı ve Eleştirel Düşünme İlişkisi" başta olmak üzere çeşitli başlıklar ele alınacak.

Konferansa, Bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görev yapan öğretmenler, yöneticiler ve akademisyenler, sahada yaptıkları iyi uygulamalarla katılım sağlayabilecek.

Başvurular, 6-13 Mart 2026'da "dilegitimindeiyiuygulamalar.meb.gov.tr" adresinden yapılabilecek. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından en iyi uygulamalar seçilecek.

Sunulan çalışmalar, konferansın ardından bildiri kitabı haline getirilecek.