MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun" kapsamında yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla mecburi hizmet karşılığında lisansüstü düzeyde öğrenim görmek üzere yurt dışına burslu öğrenci gönderiliyor.

Bu kapsamda MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünce "2025 Yılı 1416 Bursları Başvuru ve Tercih Kılavuzu" yayımlandı.

Kılavuza göre, başvuru tarihi bitimine kadar ilgili lisans alanlarından mezun olan, son 5 yıl içinde ALES'ten en az 75 puan alan, lisans öğrenimiyle ilgili genel akademik not ortalaması 4 üzerinden 2,5, 100 üzerinden 65 veya daha yukarı olan, yüksek lisans kadroları için 30 yaşını, doktora kadroları için 33 yaşını geçmemiş adaylar programa başvurabilecek.

"2025 Yılı 1416 Bursları" kapsamında 811 öğrenci, resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek.

Burs için 21 farklı kamu kurumu adına 125, Milli Savunma Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Polis Akademisi dahil 72 yükseköğretim kurumu adına 673 ve MEB adına 13 olmak üzere toplam 811 kontenjan ayrıldı. Bunlardan 703'ü stratejik ve öncelikli alanlardan oluştu.

- 45 farklı ülkede burs imkanı

Bu yıl için belirlenen 811 kontenjana 477 farklı lisans mezuniyet alanıyla başvuru yapılabilecek.

Bursiyer olmaya hak kazanacak adaylar 45 farklı ülkede öğrenim görebilecek. 2025 Yılı 1416 Bursları kapsamında "elektrik-elektronik mühendisliği, kontrol ve bilgisayar mühendisliği, haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği, malzeme mühendisliği, uçak mühendisliği, ekonomi, iktisat, istatistik, hukuk, özel eğitim öğretmenliği" öne çıkan başlıca lisans mezuniyet alanları olarak belirlendi.

Almanya, Japonya, Çin, Fransa, Hollanda'nın da aralarında bulunduğu ülkelerde bursiyer olmaya hak kazanacak adayların lisansüstü öğrenim göreceği başlıca alanlar ise "yapay zeka, yarı iletkenler ve çip teknolojisi, yeşil dönüşüm, uzay ve uydu teknolojileri, nükleer enerji, akıllı şehir teknolojileri, siber güvenlik ve hukuk" olarak sıralandı.

Belirlenen kontenjanlar doğrultusunda başvurular, REBUS üzerinden 19-30 Aralık'ta alınacak.

2025 Yılı 1416 Bursları Başvuru ve Tercih Kılavuzu'na "meb.ai/UEr9B6E" adresinden ulaşılabiliyor.