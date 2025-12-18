Sosyal politikada 'bilim' dönemi: Bakan Göktaş bilim kurulunu topladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakimevinde düzenlenen "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilim Kurulu Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, bilim insanlarının değerlendirmelerinin, Bakanlığın politika üretme süreçlerine zemin hazırladığını söyledi.

Bakan Göktaş, aile ve sosyal hizmetler alanının, sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılayan kamu hizmeti değil aynı zamanda toplumun yarınlarını inşa eden stratejik sorumluluk alanı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu sosyal devlet vizyonunun, bu anlayışın tezahürü olduğunu aktaran Göktaş, "Bu vizyon doğrultusunda, 86 milyon vatandaşımızın her birine dokunan, kimseyi geride bırakmayan sosyal hizmet politikalarını hayata geçiriyoruz. Kadını, çocuğu, aileyi, yaşlıyı, engelliyi, ihtiyaç sahiplerini merkeze alan her politika toplumsal dayanıklılığın artmasına ve sosyal yapının güçlenmesine doğrudan etki eder. Bu nedenle Bakanlık olarak yürüttüğümüz her çalışmanın, bilime dayanmasını son derece kıymetli görüyoruz." sözlerini sarf etti.

Sosyal politika alanında attıkları her adımda, verinin gücünü ve akademik birikimin yol göstericiliğini esas aldıklarını kaydeden Göktaş, "Bilim Kurulumuzu tam da bu anlayışla hayata geçirdik. Amacımız, sahadan gelen tecrübeyi akademik bilgiyle, uygulamayı bilimsel analizle, sosyal gerçekliği uzun vadeli vizyonla buluşturmak. Çünkü biliyoruz ki güçlü sosyal politikalar, ancak disiplinler arası bir perspektif ve ortak akılla üretilebilir. Bu anlayış, sosyal politikalarımızın kapsayıcı ve etkili bir yapıya kavuşmasının en temel dayanağıdır." diye konuştu.

- "Bilim uygulamalarımıza yön veriyor"

Göktaş, aile politikalarının bu anlayışla, toplumsal değişimi doğru okuyan, geleceği öngören ve kalıcı etki oluşturan vizyonla şekillendiğini dile getirdi.

Kadın çalışmalarını, kadının sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda güçlenmesini esas alan bir çerçevede ele aldıklarını aktaran Göktaş, "Çocuk hizmetlerimizde, erken müdahaleyi önceleyen ve koruyucu sosyal politikalarımızı bilimsel temele dayalı yürütüyoruz. Yaşlı ve engelli hizmetlerimizi, güncel ihtiyaçlara ve koşullara uygun biçimde geliştirebilmek için bilimsel araştırmalar temel referans kaynağımız. Yani bilim, tüm politika alanlarımızda yol gösteriyor, karar alma süreçlerimizi besliyor ve uygulamalarımıza yön veriyor." ifadesini kullandı.

Dünyada aile yapısının değiştiğine ve demografik dengelerin dönüştüğüne işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme sosyal ilişkileri yeniden şekillendiriyor, çocuklarımız yeni fırsatlarla birlikte yeni risklerle karşı karşıya kalıyor. Yaşlanan nüfus, bakım hizmetlerinde yeni modelleri zorunlu kılıyor. Bu süreçte, kadınların güçlenmesi sosyal politikalarımızın hem merkezinde hem de kalıcı bir etki oluşturmasının anahtarı olarak öne çıkıyor. Tüm bu dönüşüm karşısında, klasik çözümlerle yetinmenin mümkün olmadığını hep birlikte görüyoruz. İşte bu noktada, Bilim Kurulumuzun rehberliği bizim için yol gösterici olacaktır."

- "Bilimi karar alma süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz"

Bakan Göktaş, Kurulun ilk toplantıda, medya ve sosyal medya işbirliklerinden evlilik ve aile danışmanlığının yaygınlaştırılmasına, kadınların güçlendirilmesinden aile dostu yapımlara uzanan pek çok politika önerisi sunduğunu anımsattı.

Bu öneriler doğrultusunda kadın, çocuk, aile, yaşlı ve engelli politikalarının ele alındığı komisyonlar kurulduğunu dile getiren Göktaş, Kurulun önerilerinin, Bakanlığın politikalarına doğrudan yansıdığını aktardı.

Göktaş, bu yıl mayısta YÖK ile imzaladıkları protokolle akademi ile işbirliklerini daha da güçlendirdiklerini hatırlattı.

Yenilenen Bilim Kurulunun, ülkenin farklı bölgelerinden 15 rektör ve 14 akademisyenin katkısıyla çok güçlü yapıya kavuştuğunu vurgulayan Göktaş, "Bugün, sosyal politikalarımızı ve hizmetlerimizi, çok boyutlu bakış açısıyla ele alacağız. Dijitalleşme, demografik dönüşüm, sosyal riskler, koruyucu-önleyici politikalar alanında vereceğiniz katkılar son derece önemli. Bizler sahadan gelen ihtiyaçları görüyoruz. Sizler ise bu ihtiyaçlara bilimsel perspektiften ışık tutuyorsunuz. Bu iki alanın buluşması, Bakanlığımızın politika kalitesini yükselten en önemli unsurdur." dedi.

Bilim Kurulundan, "geleceğe dönük öngörülerle yol göstermesini" beklediklerini belirten Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversitelerimizle bilgiyi sahaya yansıtan sonuçlara dönüştürecek ortak çalışmalar yürütmek istiyoruz. Bölgesel farklılıkları gözeten analiz ve araştırmalarla her bölgenin kendi ihtiyacına karşılık gelen politikalar üretmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte sizlerin birikimiyle, mevcut politikalarımızı daha güçlü ve daha etkili bir zemine taşımayı önemsiyoruz. Biz, bilimi karar alma süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bilim Kurulumuzdan çıkacak her öneriyi mevzuata, programlara ve uygulamalara yansıtma iradesine sahibiz. Bu anlamda bu toplantıyı, sadece bir istişare zemini olarak görmeyelim. Uzun soluklu, kurumsallaşmış bir işbirliğinin güçlü adımı olarak değerlendiriyoruz. İnşallah burada oluşacak ortak akıl, aileyi güçlendiren, sosyal dayanışmayı büyüten ve insan onurunu merkeze alan politikalarımıza kalıcı katkılar sağlayacaktır."

Toplantı, Göktaş'ın açılış konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.