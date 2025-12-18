Erdoğan: Filistin halkının yanında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz
Erdoğan: Filistin halkının yanında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz
Bakan Şimşek: Enflasyon düşecek, vatandaş kolayca ev ve araba alacak
Bakan Şimşek: Enflasyon düşecek, vatandaş kolayca ev ve araba alacak
AK Parti'den korkutan rapor: Her 6 gençten biri bahis batağında!
AK Parti'den korkutan rapor: Her 6 gençten biri bahis batağında!
Mahkemeden emsal karar: Acil Servisten giren hastadan ücret alınamaz!
Mahkemeden emsal karar: Acil Servisten giren hastadan ücret alınamaz!
Genel Kurulda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Genel Kurulda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Yönetmelik değişti: Mühendis ve mimarlar İŞKUR'da uzman olabilecek
Yönetmelik değişti: Mühendis ve mimarlar İŞKUR'da uzman olabilecek
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) görev süresi dolacak 6 üyesinin yerine yeni üyelerin belirlenmesi için ocak ayının ikinci haftasında Yargıtay ve Danıştay genel kurullarınca seçim yapılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2025 17:20, Son Güncelleme : 18 Aralık 2025 17:25
Yazdır
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!

Yargıtay kontenjanından YSK'ye seçilen Kurul Başkanı Ahmet Yener, üyeler Orhan Usta ve Mahmut Akgün ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Ekrem Özübek, üyeler Ali Ürker ve Battal Öğüt'ün görev süresi ocak ayında sona erecek.

Bu nedenle 6 yeni üyenin belirlenmesi için ocak ayının ikinci haftasında Yargıtay ve Danıştayda seçim yapılacak. Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'a göre, süresi biten üye yeniden seçilebilecek.

Yeni üyelerin tamamı seçilene kadar eski üyeler görevlerine devam edecek.

Seçim sonucunda YSK üyeliğine seçilen isimler, yemin ederek göreve başlayacak. Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler ile yeni seçilen 6 üye arasında YSK Başkanlığı için seçim yapılacak.

Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan YSK'nin yeni başkanı olacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber