Sanatçı Onur Akın'a, klip çekimi sırasında at çarptı

Kayseri'de dün klip çekimi sırasında atın çarptığı sanatçı Onur Akın, olayı yara almadan atlattı.

Sanatçı Onur Akın'a, klip çekimi sırasında at çarptı

"Sen Gidersen" adlı şarkısının klip çekimleri için dün Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı'na gelen Akın, çekim esnasında koşan atlardan birinin çarpması sonucu yere düştü.

Olayı yara almadan atlatan Akın, kalkarak klip çekimlerine devam etti.

Klip yönetmeni Burak Yıldırım, AA muhabirine, sanatçı Akın'ın klip çekimi için Niğde ve Nevşehir'deki çekimlerin ardından Kayseri'ye geldiklerini söyledi.

Atlarının olduğu bölümü çekerken koşan atlardan birinin Akın'a çarptığını belirten Yıldırım, "Çekim anında, atlardan biri koşarken Onur Bey'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle omuzunun üstüne düştü. Üzeri çamur oldu. Allah'tan olayı yara almadan atlattı. Hatta kısa sürede düştüğü yerden kalkarak klip çekimine devam etti." dedi.

Onur Akın ise 38 yıllık sanat hayatında bunun da başına geldiğini söyledi.

Olay anını anlatan Akın, şunları kaydetti:

"At tarafından az daha nalları dikiyordum. Kayseri'de atlarla yapılan çekim, 3 günlük klip çekimin bir bölümüydü. Orada gerçekten çok endişelendim. Çünkü yabani atlar bunlar, sağımdan solumdan koşarak üzerime geliyorlar. Ben 'birisi bana vurmasın' dedim. Yönetmen, 'yok abi biz kaç çekim yaptık, bir sürü düğün çekiyoruz, bir şey olmaz' dedi. Bunları konuşurken arkamdan bir at vurdu. Nerden, nasıl vurduğunu da anlamadım. Kendimi yerde buldum. Allah'tan yer çamurdu, kar yağıyordu, ben yumuşak bir yere düştüm. Düştüğüm anda en büyük korkum diğer atların da üzerimden geçmesiydi. Olmadı çok şükür. Bütün ekip ve ben şok yaşadık, çok da korktuk. Ucuz atlattık çok şükür, Allah bizi korudu."

Öte yandan klip çekiminde koşan atlardan birinin sanatçı Akın'a çarpması kamerayla kaydedildi.

