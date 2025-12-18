Erdoğan: Filistin halkının yanında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz
Bakan Şimşek: Enflasyon düşecek, vatandaş kolayca ev ve araba alacak
AK Parti'den korkutan rapor: Her 6 gençten biri bahis batağında!
Mahkemeden emsal karar: Acil Servisten giren hastadan ücret alınamaz!
Genel Kurulda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Yönetmelik değişti: Mühendis ve mimarlar İŞKUR'da uzman olabilecek
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
AK Parti'nin Kasım ayı raporunda yer alan yasa dışı bahis araştırması, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu büyük tehdidi ortaya koydu. Araştırmaya göre, özellikle 18-24 yaş grubundaki her 6 gençten biri sürekli yasa dışı bahis oynuyor. Dar gelirli ve lise mezunu kesimin bahsi bir "umut kapısı" olarak gördüğü belirtilen raporda, Türkiye'den yurt dışına çıkan paranın yıllık 150 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.

18 Aralık 2025
Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre; AK Parti'nin masasındaki Kasım ayı raporunda yasadışı bahis oyunlarının toplum üzerindeki etkisi ölçüldü. Yapılan kamuoyu araştırmasında yasa dışı bahis oyunlarının gençlerin en büyük sorunu olduğu tespitine yer verildi. Öte yandan elde edilen verilere bakıldığında sokaktaki her 6 kişiden birinin bahis oynadığı sonucuna varıldı.

18-24 aralığında gençlerin yüzde 15.4'ünün sürekli yasa dışı bahis oynadığı görüldü. Yapılan kamuoyu araştırmasında yasadışı bahsin bir gençlik sorunu olduğu tespitine de yer verildi. 25-34 yaş aralığında bahis oynayanların oranı yüzde 13. 4 iken aynı yaş aralığında bulunan yüzde 11.3 kesim ise geçmişte oynadığını ancak şimdi oynamadığını ifade etti.

Raporda yasa dışı eğilimin özellikle lise mezunu denekler arasında daha yaygın olduğunu, dolayısıyla küçük esnaf veya vasıfsız iş gücü olarak çalışan kesimin yasa dışı bahisi bir umut olarak gördüğü sonucu çıktı. Raporda ortaya çıkan bir başka veride; bahis oynayanların oranı özellikle orta gelir kuşağında artış gösterdiği görüşüne yer verildi.

Yine verilere bakıldığında, gençler ve orta ekonomik sınıfta bulunan vatandaşlar için yasadışı bahis çekici bir hale geliyor. Bu kumar çeşidi bir çeşit gelir kapısı olarak görülüyor. İnternet sitelerinin kumar reklamlarıyla genç kitleleri hedef aldığı da vurgulanan raporda, özellikle gençlerin futbola olan ilgilerinin azaldığı belirtildi.

"Türk toplumu bahis batağına düşüyor"

Türkiye'de çevrimiçi yasa dışı bahis ve kumar suçlarına yönelik 1 Ocak 2024-6 Ekim 2025 döneminde güvenlik güçlerince düzenlenen bin 120 operasyonda, 15 milyar 847 milyon 182 bin 514 tutarındaki para ve mal varlığına en konulmuştu. Bir yılda Türkiye'den yurt dışına çıkan yasa dışı bahis parasının 150 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. Bu oran Türkiye'nin yıllık gayrisafi milli hasılası olan 1.565.5 milyar doların yüzde 10'una tekabül ediyor. Bu oran ve tartışmalar ise; Türkiye toplumunun yaygın şekilde bahis batağına düştüğü kaygılarını artırdığı gözleniyor.

