GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama
GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
CTE, 'Cezaevinde işkencenin görüntüleri çıktı' iddiasını yalanladı
CTE, 'Cezaevinde işkencenin görüntüleri çıktı' iddiasını yalanladı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama
Bakan Şimşek: Vatandaş yeniden kolayca ev ve araba alabilecek
Bakan Şimşek: Vatandaş yeniden kolayca ev ve araba alabilecek
AK Parti'den korkutan rapor: Her 6 gençten biri bahis batağında!
AK Parti'den korkutan rapor: Her 6 gençten biri bahis batağında!
Mahkemeden emsal karar: Acil Servisten giren hastadan ücret alınamaz!
Mahkemeden emsal karar: Acil Servisten giren hastadan ücret alınamaz!
Genel Kurulda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Genel Kurulda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Yönetmelik değişti: Mühendis ve mimarlar İŞKUR'da uzman olabilecek
Yönetmelik değişti: Mühendis ve mimarlar İŞKUR'da uzman olabilecek
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama

TBMM Genel Kurulunda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 7. maddesi kabul edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:- "(AİHM'in Selahattin Demirtaş hakkındaki kararı) AİHM kararı, ilgili mahkeme tarafından değerlendirilecektir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2025 20:57, Son Güncelleme : 18 Aralık 2025 21:26
Yazdır
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama

Genel Kurulda milletvekilleri, bütçe kanunu teklifinin 7. maddesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

- Bakan Tunç: "Yargıya müdahale etmemiz söz konusu olamaz"

Konuşmaların ardından Genel Kurulda soru cevap bölümüne geçildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında "ihlal" kararı vermesinin ardından henüz tahliye edilmemesine ilişkin soruya, "AİHM kararı, ilgili mahkeme tarafından değerlendirilecektir. İlgililer de bu konuda başvurularını yapmışlardır. Burada bizim yargıya müdahale etmemiz, Bakanlığın sürece müdahil olması söz konusu olamaz." yanıtını verdi.

"Kürtlere karşı ırkçılık ve nefret söylemlerinin arttığı" iddiasını anımsatan Tunç, Türk Ceza Kanunu'nda nefret suçuna ilişkin hüküm olduğunu belirterek Kanun ihlaline yönelik fiillere karşı yargı makamlarına gerekli müracaatların yapılmasını istedi.

Bakan Tunç, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince görevlendirilecek avukatların ücret tarifesinde artışa gidilmesine yönelik değerlendirmeye ilişkin şöyle konuştu:

"Biz de katılıyoruz. CMK gereğince görev alan avukatlarımızın hakkına uygun, emeklerinin karşılığını almaları gerekir. Genellikle genç avukatlarımızın CMK gereğince müdafi olarak görevlendirildiklerini görüyoruz. Bu konuda ocak ayında ücret tarifesi yenilenecek. Beraat vekalet ücreti ve katılan vekalet ücreti ile ilgili, onlar lehine önemli bir asgari ücret tarifesinde düzenleme yapmıştık. Yargıda birtakım farklı uygulamalar olmuştu ama bu da şu anda Ceza Genel Kurulu kararıyla yeknesak bir duruma kavuşmuş oldu. CMK ödeme sistemindeki sorun ve UYAP'tan kaynaklanan bir problem şu anda söz konusu değil, münferit olabilir. Bu noktadaki hususu da araştıracağız."

Tunç, Malatya Bölge Adliye Mahkemesi inşaatının devam ettiğini, yeni Malatya Adliye binasını da 2026 Adli Yılı'na yetiştirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Annesiyle birlikte cezaevlerinde kalan çocukların devletin emaneti olduğunu ifade eden Tunç, cezaevindeki çocuklara en iyi imkanı sunmaya çalıştıklarını; başta eğitim ve oyun gibi temel ihtiyaçları ile tiyatro, sinema ve resim gibi sosyal etkinliklerinin karşılanmasına özen gösterdiklerini kaydetti.

Tunç, 11. Yargı Paketi'ndeki infaz düzenlemesinde deprem suçlarının kapsam dışı bırakıldığına ilişkin soruya, "Taksirle yaralamaya sebebiyet vermenin cezası 11. Yargı Paketi'nde artırılan suçlardan tanesi." cevabını verdi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 7. maddesi kabul edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber