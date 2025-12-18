Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama

Genel Kurulda milletvekilleri, bütçe kanunu teklifinin 7. maddesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

- Bakan Tunç: "Yargıya müdahale etmemiz söz konusu olamaz"

Konuşmaların ardından Genel Kurulda soru cevap bölümüne geçildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında "ihlal" kararı vermesinin ardından henüz tahliye edilmemesine ilişkin soruya, "AİHM kararı, ilgili mahkeme tarafından değerlendirilecektir. İlgililer de bu konuda başvurularını yapmışlardır. Burada bizim yargıya müdahale etmemiz, Bakanlığın sürece müdahil olması söz konusu olamaz." yanıtını verdi.

"Kürtlere karşı ırkçılık ve nefret söylemlerinin arttığı" iddiasını anımsatan Tunç, Türk Ceza Kanunu'nda nefret suçuna ilişkin hüküm olduğunu belirterek Kanun ihlaline yönelik fiillere karşı yargı makamlarına gerekli müracaatların yapılmasını istedi.

Bakan Tunç, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince görevlendirilecek avukatların ücret tarifesinde artışa gidilmesine yönelik değerlendirmeye ilişkin şöyle konuştu:

"Biz de katılıyoruz. CMK gereğince görev alan avukatlarımızın hakkına uygun, emeklerinin karşılığını almaları gerekir. Genellikle genç avukatlarımızın CMK gereğince müdafi olarak görevlendirildiklerini görüyoruz. Bu konuda ocak ayında ücret tarifesi yenilenecek. Beraat vekalet ücreti ve katılan vekalet ücreti ile ilgili, onlar lehine önemli bir asgari ücret tarifesinde düzenleme yapmıştık. Yargıda birtakım farklı uygulamalar olmuştu ama bu da şu anda Ceza Genel Kurulu kararıyla yeknesak bir duruma kavuşmuş oldu. CMK ödeme sistemindeki sorun ve UYAP'tan kaynaklanan bir problem şu anda söz konusu değil, münferit olabilir. Bu noktadaki hususu da araştıracağız."

Tunç, Malatya Bölge Adliye Mahkemesi inşaatının devam ettiğini, yeni Malatya Adliye binasını da 2026 Adli Yılı'na yetiştirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Annesiyle birlikte cezaevlerinde kalan çocukların devletin emaneti olduğunu ifade eden Tunç, cezaevindeki çocuklara en iyi imkanı sunmaya çalıştıklarını; başta eğitim ve oyun gibi temel ihtiyaçları ile tiyatro, sinema ve resim gibi sosyal etkinliklerinin karşılanmasına özen gösterdiklerini kaydetti.

Tunç, 11. Yargı Paketi'ndeki infaz düzenlemesinde deprem suçlarının kapsam dışı bırakıldığına ilişkin soruya, "Taksirle yaralamaya sebebiyet vermenin cezası 11. Yargı Paketi'nde artırılan suçlardan tanesi." cevabını verdi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 7. maddesi kabul edildi.