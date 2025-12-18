GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama
Bakan Yumaklı: Mesele gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakma meselesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bizim için hayati ve elzem olan değerleri görünür kılmak zorundayız. Toprağın, suyun, ormanın, alın terinin her türlü hal ve gerçekliğini insanların dikkatine sunabilmemiz gerekiyor. Gıda arz güvenliği, su ve iklim krizi meseleleri dünyanın gündemine oturmuş durumda. Mesele sadece hayatımızı daha iyi idame ettirmek değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakma meselesidir" dedi.

Bakan Yumaklı: Mesele gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakma meselesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının düzenlediği ve tarımın, ormanın, toprağın, suyun önemi konusunda duyarlılığın geliştirilmesinin amaçlandığı '15'inci Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) Konferans Salonu'nda düzenledi. Geçen yıl ilk kez uluslararası boyuta taşınan yarışma, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından DenizBank'ın desteğiyle düzenlendi. Yarışma; 'genel', 'çiftçi', 'öğrenci', 'Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları', 'DenizBank çalışanları' ve bu yılın teması olan 'Bereketin Yüzyılı' olmak üzere toplam 6 farklı kategoride gerçekleştirildi. Katılımcılar; tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, çoban, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan fotoğraflarla yarıştılar. Kendi alanında uzman 12 kişiden oluşan Seçici Kurul, 13 Ekim tarihinde Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığında toplanarak ödül alan ve sergilemeye layık görülen eserleri belirledi.

Yarışmaya Türkiye'nin de aralarında olduğu 51 ülkeden toplam 2 bin 11 yarışmacı, 6 bin 71 eserle katıldı. Seçici kurul tarafından 13 eser ödüle layık bulunurken 105 eser de sergilenmek üzere seçildi. Aynı zamanda bir eser de Bakan Yumaklı tarafından 'Bakan Özel Ödülü'ne layık görüldü.

"Gıda arz güvenliği, su ve iklim krizi meseleleri dünyanın gündemine oturmuş durumda"

Yaşanılan çağın görüntü çağı olarak adlandırıldığı, görünür olmayanın adeta yok sayıldığı bir dünyanın içinde olunduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Artık yapay zeka ile hangi görüntünün gerçek hangisinin sanal olduğunu ayırt edemediğimiz bir zamandayız. Gerçeğin peşinde olan fotoğraf sanatçılarımız, işte bu noktada önemli bir misyon üstleniyorlar. Böyle bir dünyada tarım, orman ve insan ilişkisine yönelik her şahitliğin de çok değerli olduğuna eminiz. Öncelikle, bizim için hayati ve elzem olan değerleri görünür kılmak zorundayız. Bunun hepimize düşen bir sorumluluk olduğuna yürekten inanıyorum. Toprağın, suyun, ormanın, alın terinin her türlü hal ve gerçekliğini insanların dikkatine sunabilmemiz gerekiyor. Gıda arz güvenliği, su ve iklim krizi meseleleri dünyanın gündemine oturmuş durumda. Mesele sadece hayatımızı daha iyi idame ettirmek değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakma meselesidir. Türkiye olarak, biyo-çeşitlilik açısından oldukça zengin, üç tarafı denizlerle çevrili bir coğrafyaya sahibiz. Diğer yandan, alnının teriyle üretmeye çalışan, helal rızık peşinde koşan üreticilerimizin çabası ve fedakarlığı var. Üretime ve üreticiye olan saygımızı daima hissettirmek, bu değerlerimizi daha da değerli hale getirmek gerekiyor. Zira, marifet iltifata tabidir. Bu yüzden, bakanlık olarak tarımsal emeği ve üretimi görünür kılacak her çalışmayı önemsiyoruz" diye konuştu.

İlk defa 2009 yılında başlatılan yarışmanın bir geleneğe dönüştüğünü görmenin, sevindirici olduğu kadar gelecek adına umut verici olduğunu belirten Yumaklı, yarışmaya gösterilen ilgiyi, sanatsal amaçların ötesinde, tarım ve orman konusundaki toplumsal duyarlılığın da bir alameti farikası olarak gördüğünü ifade etti.

Aynı zamanda Bakan Yumaklı, bir şeyi başlatmak kadar, onu amacına uygun olarak yararlı ve işlevsel hale getirmenin de en az o kadar önemli olduğuna değindi ve yarışmaya gönderilen her fotoğrafın arşive önemli bir katkı yapmakla kalmadığını, çalışma mekanlarını en anlamlı ve güzel şekilde süslemeye devam ettiğini dile getirdi.

Öte yandan Yumaklı, bakanlık olarak Türkiye'nin her ne olursa olsun insana ve insanlığa güvendiğini, temel insani değerler etrafında daha iyi bir dünyayı kuracaklarına inandığını vurguladı.

