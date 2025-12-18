GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama
Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ifade verdi

HABERTÜRK eski Genel Müdürü Veyis Ateş 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ateş, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Aralık 2025 23:02, Son Güncelleme : 18 Aralık 2025 23:35
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İfadesinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrılan Ateş'in, gözaltına alınan diğer isimler gibi Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yaptıracağı öğrenildi.

