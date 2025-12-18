GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
CTE, 'Cezaevinde işkencenin görüntüleri çıktı' iddiasını yalanladı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama
Bakan Şimşek: Vatandaş yeniden kolayca ev ve araba alabilecek
AK Parti'den korkutan rapor: Her 6 gençten biri bahis batağında!
Mahkemeden emsal karar: Acil Servisten giren hastadan ücret alınamaz!
Genel Kurulda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Yönetmelik değişti: Mühendis ve mimarlar İŞKUR'da uzman olabilecek
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
Bakan Tunç'tan düşürülen İHA'ya dair açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Savunma Bakanlığınca, Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen ve vurularak düşürülen insansız hava aracına (İHA) ilişkin "Milli Savunma Bakanımız ile biraz önce görüştüm. Karadeniz üzerinden hava sahamıza girmek üzereyken takibe alındı. Uygun bir ortamda F-16'larımız tarafından düşürüldü. Küçük bir cihaz. Çok küçük parçalara ayrıldı F-16 tarafından vurulunca. Bu parçalarda da hangi ülkeye ait olduğuna dair bir iz bulunamadı ama bu parçalarla ilgili incelemenin devam ettiğini bizlere ifade etti." dedi.

Bakan Tunç'tan düşürülen İHA'ya dair açıklama

TBMM Genel Kurulunda milletvekilleri, bütçe kanunu teklifinin 8. madde üzerinde görüşlerini dile getirdi.

- Bakan Tunç: "Provokasyonlara gelmeden ülkemizin huzur ve güvenliği için sorumlu davranmamız gerekir"

Konuşmaların ardından Genel Kurulda soru cevap bölümüne geçildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı milletvekillerinin cezaevlerindeki şartlara yönelik eleştirilerine işaret ederek "Türkiye'nin cezaevlerinde bir kere tecrit sistemi yoktur. İşkence söz konusu değildir, işkenceye sıfır tolerans vardır. Son 23 yılda yaptığımız yatırımlarla insan haklarına uygun olmayan, insani şartlar yerine getirilmeyen 409 cezaevini kapattık. Diyarbakır ve Sinop Cezaevi'ni hatırlayın, kültür merkezi haline geldi. O acı hatıraların yaşandığı yerlerdi buralar. Ulusal denetim mekanizmaları hem de uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından cezaevlerimiz denetleniyor. Özellikle hasta, hükümlü ve tutuklularla ilgili Ceza İnfaz Kanunu'muzun ilgili maddeleri çerçevesi içerisinde bunların tedavileri ile ilgili çalışmalar da yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tunç, Karadeniz'de düşürülen İHA ile ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanımız ile biraz önce görüştüm. Karadeniz üzerinden hava sahamıza girmek üzereyken takibe alındı. Uygun bir ortamda F-16'larımız tarafından düşürüldü. Küçük bir cihaz. Çok küçük parçalara ayrıldı F-16 tarafından vurulunca. Bu parçalarda da hangi ülkeye ait olduğuna dair bir iz bulunamadı ama bu parçalarla ilgili incelemenin devam ettiğini bizlere ifade etti."

Tunç, "bazı stadyumlarda Leyla Zana'ya yönelik küfürlü sloganlar atıldığı" yönündeki ifadelere değinerek, sporun evrensel bir değer olduğunu, ayrıştırma sebebi ve ötekileştirme aracı olmaması gerektiğini söyledi. Tunç, hassas bir süreçten geçildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasını hepimiz istiyoruz. Bu sürece zarar verecek herhangi tutum ve davranışların olmamasını istiyoruz. Bu noktada herkesin sorumlu davranması, bu ülkenin ve milletin menfaatine olacaktır. Bu tür olaylar karşısında tepkimizi ortaya koyarken de bir genelleme yapmamak gerekir. Sürece zarar veren bir durum söz konusu olur. O nedenle hepimizin bu provokasyonlara gelmeden özellikle ülkemizin huzur ve güvenliği için sorumlu davranmamız gerekir. Aksi takdirde ülkemiz zarar görür. Olaylarla ilgili gerekli idari, adli soruşturmalar yapılıyor. Özellikle orada meydana gelen olaylarla ilgili bant çözümleme vesaire.. Yetkili kuruluşlar bunun üzerinde duruyor."

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in "bu bütçe halkı ezen bir bütçedir" dediğini anımsatan Tunç, Türkiye'de 24 bütçeyi art arda yapmanın hiçbir iktidara nasip olmadığına dikkati çekti. Tunç, hükümetin icraatlarını anlattığını, muhalefetin ise eleştirdiğini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada halkı ezen değil, halkı koruyan bir bütçe söz konusu. Bütçenin rakamlarına baktığınız zaman en fazla pay eğitime ayrılıyor, çocuklara, geleceğimize ayrılıyor. Bu bütçede 2 trilyon 896 milyar lira çocuklarımızın eğitimi için harcanacak, 3 trilyon 307 milyar lira halkımızın sağlığı için harcanacak, 917 milyar lira sosyal destek vatandaşlarımıza, engellilerimize, yaşlılarımıza, çocukların ve kadınların korunmasına harcanacak. Savunma harcamaları gündeme geldi, 1,2 trilyon lira sadece savunma sanayisine. Yine üretimi desteklemek için üreticiye ve tarıma yönelik teşviklerle ilgili de 713 milyar lira bu bütçede. Deprem afeti yaşadık. Bu noktada da deprem bölgesine 564 milyar lira kaynak aktarılacak. Geçen sene de bir o kadar para ayrılmıştı. O nedenle halkı ezen değil, halkı, milletimizi koruyan bir bütçedir."

Genel Kurulda, konuşmaların ardından yapılan oylamada, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 8. maddesi kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi, yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

