ABD, Türkiye, Katar ve Mısır'dan 'Gazze Zirvesi'

İsrail'in ihlallerine rağmen Gazze Şeridi'nde devam eden ateşkesin ikinci aşamasına yönelik diplomatik temaslar sürüyor. ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının 2. aşamasını ele almak üzere yarın ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Miami'de bir araya gelecek.

Toplantıya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak. Mısır tarafından toplantıya kimlerin katılacağı henüz bilinmiyor.

Al Thani, bir sonraki aşamaya geçip Gazze'de sivil bir yönetim kurmanın "acil bir ihtiyaç" olduğunu belirterek, Gazze'ye konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'nün tarafsız olması gerektiğini söyledi. Al Thani, İsrail'i birçok kez ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak, bunların anlaşmayı tehlikeye atabileceğini ve arabulucuları "utanç verici bir duruma" sokabileceğini belirtti.

İsrail ve Hamas arasında ABD'nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkes 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.