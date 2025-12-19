Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Avukat Çağrı Çetin, gazeteci Levent Gültekin'in gözaltına alındığını açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2025 07:27, Son Güncelleme : 19 Aralık 2025 07:38
Avukat Çağrı Çetin, yaptığı paylaşımda, "Müvekkilim Levent Gültekin, gözaltına alınmıştır" ifadesini kullandı.
İFADESİ ALINACAK
Gece saatlerinde Bebek'te bir kafede oturan Levent Gültekin'in polis ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.
Levent Gültekin'in Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü ve ifadesinin Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde alınacağı öğrenildi.