Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak
İlaç fiyatlarına zam geldi!
26 şirkete operasyon! Çok sayıda Mali Müşavir gözaltında
13 Yaşındaki Çocuk, Kendi Yaşıtının Kafasını Taşla Ezdi
6. kez kırmızı ışık ihlalinde ehliyet iptal edilecek
Bakan Alparslan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
CTE, 'Cezaevinde işkencenin görüntüleri çıktı' iddiasını yalanladı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama
Bakan Şimşek: Vatandaş yeniden kolayca ev ve araba alabilecek
AK Parti'den korkutan rapor: Her 6 gençten biri bahis batağında!
Mahkemeden emsal karar: Acil Servisten giren hastadan ücret alınamaz!
Genel Kurulda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Yönetmelik değişti: Mühendis ve mimarlar İŞKUR'da uzman olabilecek
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Bakan Alparslan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, herkesin kullandığı nükleer enerjiyi Türkiye'nin de uluslararası standartlara uygun şekilde kullanacağını ifade etti.

Bakan Alparslan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 6. maddesi kabul edildi.

Bütçe görüşmeleri sırasında nükleer enerji alanında dünyada 60'ın üzerinde yeni reaktör yapıldığına işaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, herkesin kullandığı bu enerjiyi Türkiye'nin de uluslararası standartlara uygun şekilde denetimlerini, standartlarını son derece üst seviyede tutarak, nükleer güvenliği önceleyerek ve bundan asla taviz vermeden Akkuyu'da hayata geçirdiğini kaydetti.

Bayraktar, "Bu, bizim ülkemizin enerji geleceği, enerji güvenliği ve temiz bir şekilde sağlanabilmesi için, yani karbon emisyonu üretmeden sağlanabilmesi, mevcut yaptığımız yenilenebilir yatırımları desteklemek için olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesidir" değerlendirmesinde bulundu.

"ANKARA'DA SU FATURALARI ELEKTRİK FİYATLARININ ÇOK ÜSTÜNDE"

Ankara, İstanbul ve İzmir'de suya yapılan zamlara ilişkin sözlerini anımsatarak, "Genel Kurul'daki konuşmamdan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, kendisi komşum aynı zamanda, bana bir mesaj gönderdi ve 'Biz böyle bir zam yapmadık' dedi. Ben de kendisine şunu söyledim: Biz bütün rakamları ASKİ'nin, yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su idaresinin web sitesinden aldık. Kamuya açık bilgiyi söylüyorum size, bunu kendi kafamızdan uydurmadık" ifadelerini kullandı.

Ankara'ya ilişkin verileri paylaşan Bayraktar, "Kullandığımız rakamlar kendilerine ait, resmi rakamlar. Sayın Başkan'a, 'Eğer ASKİ'nin rakamlarında, web sitesinde sizin koyduğunuz rakamlarda yanlışlık varsa biz burada düzeltiriz' dedim" şeklinde konuştu.

Ankara'da yaşayan bir vatandaşın doğal gaz, elektrik ve su faturasından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bahsettiğini hatırlatan Bayraktar, "Hepimiz bunu biliyoruz, Ankara'da yaşıyoruz, su faturaları elektrik fiyatlarının çok daha üzerinde seyrediyor" dedi.

