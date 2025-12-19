Bakan Alparslan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 6. maddesi kabul edildi.

Bütçe görüşmeleri sırasında nükleer enerji alanında dünyada 60'ın üzerinde yeni reaktör yapıldığına işaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, herkesin kullandığı bu enerjiyi Türkiye'nin de uluslararası standartlara uygun şekilde denetimlerini, standartlarını son derece üst seviyede tutarak, nükleer güvenliği önceleyerek ve bundan asla taviz vermeden Akkuyu'da hayata geçirdiğini kaydetti.

Bayraktar, "Bu, bizim ülkemizin enerji geleceği, enerji güvenliği ve temiz bir şekilde sağlanabilmesi için, yani karbon emisyonu üretmeden sağlanabilmesi, mevcut yaptığımız yenilenebilir yatırımları desteklemek için olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesidir" değerlendirmesinde bulundu.

"ANKARA'DA SU FATURALARI ELEKTRİK FİYATLARININ ÇOK ÜSTÜNDE"

Ankara, İstanbul ve İzmir'de suya yapılan zamlara ilişkin sözlerini anımsatarak, "Genel Kurul'daki konuşmamdan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, kendisi komşum aynı zamanda, bana bir mesaj gönderdi ve 'Biz böyle bir zam yapmadık' dedi. Ben de kendisine şunu söyledim: Biz bütün rakamları ASKİ'nin, yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su idaresinin web sitesinden aldık. Kamuya açık bilgiyi söylüyorum size, bunu kendi kafamızdan uydurmadık" ifadelerini kullandı.

Ankara'ya ilişkin verileri paylaşan Bayraktar, "Kullandığımız rakamlar kendilerine ait, resmi rakamlar. Sayın Başkan'a, 'Eğer ASKİ'nin rakamlarında, web sitesinde sizin koyduğunuz rakamlarda yanlışlık varsa biz burada düzeltiriz' dedim" şeklinde konuştu.

Ankara'da yaşayan bir vatandaşın doğal gaz, elektrik ve su faturasından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bahsettiğini hatırlatan Bayraktar, "Hepimiz bunu biliyoruz, Ankara'da yaşıyoruz, su faturaları elektrik fiyatlarının çok daha üzerinde seyrediyor" dedi.