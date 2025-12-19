Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak
Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak
İlaç fiyatlarına zam geldi!
İlaç fiyatlarına zam geldi!
26 şirkete operasyon! Çok sayıda Mali Müşavir gözaltında
26 şirkete operasyon! Çok sayıda Mali Müşavir gözaltında
13 Yaşındaki Çocuk, Kendi Yaşıtının Kafasını Taşla Ezdi
13 Yaşındaki Çocuk, Kendi Yaşıtının Kafasını Taşla Ezdi
6. kez kırmızı ışık ihlalinde ehliyet iptal edilecek
6. kez kırmızı ışık ihlalinde ehliyet iptal edilecek
Bakan Alparslan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması
Bakan Alparslan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama
GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
CTE, 'Cezaevinde işkencenin görüntüleri çıktı' iddiasını yalanladı
CTE, 'Cezaevinde işkencenin görüntüleri çıktı' iddiasını yalanladı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama
Bakan Şimşek: Vatandaş yeniden kolayca ev ve araba alabilecek
Bakan Şimşek: Vatandaş yeniden kolayca ev ve araba alabilecek
AK Parti'den korkutan rapor: Her 6 gençten biri bahis batağında!
AK Parti'den korkutan rapor: Her 6 gençten biri bahis batağında!
Mahkemeden emsal karar: Acil Servisten giren hastadan ücret alınamaz!
Mahkemeden emsal karar: Acil Servisten giren hastadan ücret alınamaz!
Genel Kurulda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Genel Kurulda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Yönetmelik değişti: Mühendis ve mimarlar İŞKUR'da uzman olabilecek
Yönetmelik değişti: Mühendis ve mimarlar İŞKUR'da uzman olabilecek
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

13 Yaşındaki Çocuk, Kendi Yaşıtının Kafasını Taşla Ezdi

Konya'da futbol sonrası akranı tarafından taşla başına vurulan 13 yaşındaki Hasan Berat'ın kafatası titanyum parçalarıyla yeniden oluşturuldu.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 19 Aralık 2025 07:42, Son Güncelleme : 19 Aralık 2025 08:17
Yazdır
13 Yaşındaki Çocuk, Kendi Yaşıtının Kafasını Taşla Ezdi

Konya'da 13 yaşındaki Hasan Berat Güldağı, futbol antrenmanı sonrası okul arkadaşı T.F. tarafından başına taşla vurulması sonucu ağır yaralandı. Kafatası titanyum parçalarıyla yeniden oluşturulan Hasan Berat'ın beyin zarında yırtılma ve kolunda kilitlenmeler oluştu. Kalıcı hasar riski nedeniyle gözlem altında tutulan Hasan Berat'ın durumu ciddiyetini koruyor. Olayın faili olan T.F., kısa süreli tutukluluğun ardından tahliye edildi ve sosyal medya hesabından "Baba tahliye" paylaşımı yaptı. Bu olay, çocuklar arasında artan akran şiddetinin son örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Olayın Gelişimi

Meram ilçesindeki Mehmet Beğen Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hasan Berat Güldağı, 8 Aralık'ta okul arkadaşı T.F. ile futbol antrenmanına katıldı. Antrenman çıkışında T.F., Hasan Berat'ın bacağına taş attı. Hasan Berat'ın tepki göstermesi üzerine T.F., yerden aldığı büyük bir taşı Hasan Berat'ın kafasına vurdu ve olay yerinden uzaklaştı. Kafasında derin bir yarık oluşan Hasan Berat, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavi Süreci ve Sağlık Durumu

İlk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hasan Berat, yoğun bakımda tedavi gördü. Kırılan kafatası titanyum parçalarıyla yeniden oluşturuldu. Beyin zarında yırtılma ve kolunda kilitlenmeler tespit edilen Hasan Berat, kalıcı hasar riski nedeniyle gözlem altında tutulmaya devam ediyor.

Adli Süreç ve Tarafların Açıklamaları

  • Olay sonrası Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan T.F., 9 Aralık'ta tutuklandı.
  • 15 Aralık'ta tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen T.F., sosyal medya hesabından "Baba tahliye" paylaşımı yaptı.
  • Hasan Berat, yaşadığı olayı "Antrenman sonrası eve yürürken, T.F. arkamdan taş attı. Taş ayağıma gelince 'Ne yapıyorsun?' dedim. Bunun üzerine yerden aldığı büyük bir taşı kafama vurdu. Kafamda büyük bir yarık oluştu ve canım çok yandı" sözleriyle anlattı.
  • T.F. ise ifadesinde, "Ben de kendisini savunmak amacıyla aynı taşı Hasan Berat'a doğru attım. Ancak başını eğdi. Bu nedenle taş başına isabet etti. Kasıtlı olarak kafasına atmadım" dedi.

Akran Şiddetinde Artış

Bu olay, Türkiye'de çocuklar arasında yaşanan akran şiddetinin artış gösterdiğine dair endişeleri yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, benzer vakaların önlenmesi için ailelerin ve eğitim kurumlarının daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber