13 Yaşındaki Çocuk, Kendi Yaşıtının Kafasını Taşla Ezdi

Konya'da 13 yaşındaki Hasan Berat Güldağı, futbol antrenmanı sonrası okul arkadaşı T.F. tarafından başına taşla vurulması sonucu ağır yaralandı. Kafatası titanyum parçalarıyla yeniden oluşturulan Hasan Berat'ın beyin zarında yırtılma ve kolunda kilitlenmeler oluştu. Kalıcı hasar riski nedeniyle gözlem altında tutulan Hasan Berat'ın durumu ciddiyetini koruyor. Olayın faili olan T.F., kısa süreli tutukluluğun ardından tahliye edildi ve sosyal medya hesabından "Baba tahliye" paylaşımı yaptı. Bu olay, çocuklar arasında artan akran şiddetinin son örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Olayın Gelişimi

Meram ilçesindeki Mehmet Beğen Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hasan Berat Güldağı, 8 Aralık'ta okul arkadaşı T.F. ile futbol antrenmanına katıldı. Antrenman çıkışında T.F., Hasan Berat'ın bacağına taş attı. Hasan Berat'ın tepki göstermesi üzerine T.F., yerden aldığı büyük bir taşı Hasan Berat'ın kafasına vurdu ve olay yerinden uzaklaştı. Kafasında derin bir yarık oluşan Hasan Berat, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavi Süreci ve Sağlık Durumu

İlk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hasan Berat, yoğun bakımda tedavi gördü. Kırılan kafatası titanyum parçalarıyla yeniden oluşturuldu. Beyin zarında yırtılma ve kolunda kilitlenmeler tespit edilen Hasan Berat, kalıcı hasar riski nedeniyle gözlem altında tutulmaya devam ediyor.

Adli Süreç ve Tarafların Açıklamaları

Olay sonrası Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan T.F., 9 Aralık'ta tutuklandı.

15 Aralık'ta tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen T.F., sosyal medya hesabından "Baba tahliye" paylaşımı yaptı.

Hasan Berat, yaşadığı olayı "Antrenman sonrası eve yürürken, T.F. arkamdan taş attı. Taş ayağıma gelince 'Ne yapıyorsun?' dedim. Bunun üzerine yerden aldığı büyük bir taşı kafama vurdu. Kafamda büyük bir yarık oluştu ve canım çok yandı" sözleriyle anlattı.

T.F. ise ifadesinde, "Ben de kendisini savunmak amacıyla aynı taşı Hasan Berat'a doğru attım. Ancak başını eğdi. Bu nedenle taş başına isabet etti. Kasıtlı olarak kafasına atmadım" dedi.

Akran Şiddetinde Artış

Bu olay, Türkiye'de çocuklar arasında yaşanan akran şiddetinin artış gösterdiğine dair endişeleri yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, benzer vakaların önlenmesi için ailelerin ve eğitim kurumlarının daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.