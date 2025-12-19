32 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon: 170 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 32 ilde düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, son 2 haftadır kesintisiz süren operasyonlarda; geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen 170 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ilk etapta 10'u tutuklanırken, 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Yakalanan diğer şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren kahraman polisleri ve ilgili birimleri tebrik ederek, terörle mücadelenin aralıksız devam edeceğinin altını çizdi. "Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



