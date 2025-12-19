İlaç fiyatlarına zam geldi!

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar kapsamında, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 Euro değeri, yüzde 16,9 artırılarak 25,3346 lira olarak güncellendi.

Bu yıl kullanılan Euro kuru 21,6721 lira seviyesindeydi.

Kararla ayrıca bu kapsamda barem değerleri de güncellendi. Buna göre Euro değerinde yapılan değişikliğe paralel olarak barem değerleri fiyat korumalı ürünlerde 87,34 TL, diğer ürünlerde 45,64 TL oldu.

Karar, yarından itibaren yürürlüğe girecek.