Hatay'da otobanda yürekleri ağza getiren görüntü
- Hatay'da trafiği tehlikeye düşürerek otobanda ilerleyen sürücü, bariyerlere çarpmaya ramak kala durmayı başardı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2025 09:45, Son Güncelleme : 19 Aralık 2025 09:52
Hatay'da korku dolu anlar...
Gece saatlerinde Hatay - Adana otobanında seyir halinde ilerleyen ve trafikte tehlikeye neden olan otomobilin o anları kameraya yansıdı.
SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ
Görüntülerde; ani manevralar yapan sürücü bariyerlere çarpmaya ramak kala durmayı başardı.
Yürekleri ağza getiren görüntüler üzerine polis ekipleri inceleme başlatarak sürücüyü tespit etti.