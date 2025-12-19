TÜİK açıkladı: Tüketici güveni aralıkta geriledi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi aralık ayında düşüş kaydetti. Kasım ayında 85,0 seviyesinde bulunan endeks, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,8 azalarak 83,5 oldu.

Tüketici güven endeksindeki gerileme, hanehalkının mevcut ekonomik duruma ve gelecek dönem beklentilerine ilişkin temkinli görünümünün sürdüğüne işaret ediyor.

Endeksin 100'ün altında kalması, tüketici güveninin iyimserlik sınırının altında seyrettiğini gösterirken 100 üzerinde olması ise iyimserlik sınırının üzerinde olduğunu ifade ediyor.



