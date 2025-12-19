İstanbul'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, bekçiye çarpıp kaçtı
Fatih'te 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalıştığı sırada hafif ticari araçla bekçiye çarptı. Hastaneye kaldırılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan 25 yaşındaki sürücü E.İ.U. ise kısa sürede yakalandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Aralık 2025 11:00, Son Güncelleme : 19 Aralık 2025 11:00
İstanbul Fatih'te devriye görevini sürdüren gece bekçileri, ara sokakta ilerleyen şüpheli bir aracı durdurmak istedi.
Bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalıştığı sırada hafif ticari araçla bekçiye çarptı.
YARALI BEKÇİ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bekçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.