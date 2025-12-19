İstanbul'da 3 ilçede 19 saatlik su kesintisi
Taşınmaz ilanlarında haksız artış yapan 1.453 emlakçıya ceza

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ilanlarıyla haksız fiyat artışlarına aracılık eden 1.423 emlak işletmesine bugüne kadar 173,3 milyon lira idari para cezası kesti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2025 11:35, Son Güncelleme : 19 Aralık 2025 11:58
Ticaret Bakanlığı'nın verdiği bilgileri göre, taşınmaz ilanları merceğe alındı.

Buna göre toplam 1.423 emlak işletmesine 173,3 milyon lira idari para cezası kesildi.

SAHTE İLANLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Elektronik ilan platformlarında yer alan sahte ilanların, buna bağlı manipülatif fiyat artışlarının, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

EİDS FAALİYETTE

Bakanlıkça, taşınmaz ilanlarının yayımlandığı ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirilirken, bunların takibi için de Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kuruldu.

İlan platformları ile EİDS arasında kurulan entegrasyon sayesinde 1 Kasım 2023'ten itibaren taşınmaz ilanlarında kimlik doğrulaması yapılmaya başlandı.

EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması, 1 Ocak itibarıyla kiralık taşınmazlar, 7 Nisan itibarıyla da satılık iş yeri ilanları için zorunlu hale geldi.

YETKİ DOĞRULAMA ZORUNLULUĞU GETİRİLECEK

Gelecek dönemde diğer satılık taşınmaz ilanlarına da yetki doğrulama zorunluluğu getirilmesi hedefleniyor.

YETKİLİ EMLAKÇI SAYISI 90 BİNE YAKLAŞTI

EİDS'nin yetki doğrulama uygulamasıyla, ilanlar sadece "taşınmaz sahibi", "taşınmaz sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları" veya "eşi" ile "taşınmaz sahibince yetkilendirilen yetki belgeli emlak işletmeleri" tarafından verilebiliyor, yetkisiz kişilerce ilan girişi yapılamıyor.

Platformlarda yer alan taşınmaz ilanları Bakanlıkça yakından takip edilerek piyasa dengesini bozacak şekilde yapılan manipülatif fiyat artışlarına aracılık ettiği belirlenen emlak işletmelerine ve EİDS'e uygun olmayan ilanlara karşı gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor.

173,3 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI

Bu kapsamda Bakanlıkça, bugüne kadar taşınmaz ilanlarında haksız fiyat artışlarına aracılık eden 1423 emlak işletmesine 173,3 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Sistem, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin azaltılmasına da katkı sağlıyor. EİDS'in ilk uygulamaya alındığı dönemde 70 bin 360 olan yetki belgeli emlak işletmesi sayısı yüzde 26 artışla 88 bin 572'ye ulaştı.

Öte yandan, EİDS'in hem sektör hem de vatandaşlar nezdinde bilinirliğinin artırılması için kamu spotları, tanıtıcı dokümanlar, tanıtım toplantıları ve basın duyuruları gibi yöntemler kullanılıyor.

