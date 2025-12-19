Tırdaki kavanozlardan 163,9 kilo uyuşturucu çıktı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü personeli ile Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Gümrük Sahasında İran'dan giriş yapan gıda yüklü bir tırda arama yaptı.

Bulgaristan'a karışık gıda malzemesi taşıdığı belirlenen tırda 48 kolideki bin 152 plastik kavanozda 163 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, İran uyruklu sürücü gözaltına alındı.