Ünlü oyuncuya 'uyuşturucu' gözaltısı

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, İstanbul'da bu sabah düzenenlenen yeni bir uyuşturucu operasyonunda 7 kişi ile birlikte gözaltına alındı.

Dizi sektörü ve medya sektöründeki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu devam ediyor. İstanbul'da bu sabah düzenlenen yeni uyuşturucu operasyonunda, ünlü oyuncu Ezgi Eyüpoğlu'nun da aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında,

- 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan E.K. ve İ.A.A.'nın,

-'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan Ezgi Eyüboğlu'nun

- 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan da Y. M., M.A.G., G.T. ve M.G.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda, şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.

Ünlülere uyuşturucu operasyonuda ikinci dalga

Dün İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince de Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınırken, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü'nün de adresinde bulunamadığı belirtildi. Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirilirken, Aleyna Tilki'nin avukatından, "Evde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır" açıklaması geldi.

Tilki, Biliç, Sak ve Yıldız, kan ve saç örneği alınması için jandarma eşliğinde Adli Tıp Kurumu'na götürüldü, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.