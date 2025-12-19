Süleyman Soylu'dan "Mehmet Akif Ersoy" açıklaması

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un yanındaki kızlara hava atmak için gecenin bir yarısında kendisini görüntülü arayıp konuştuğu iddiasına yanıt verdi.

Söz konusu aramanın Trabzon Kitap Fuarı'ndan yapıldığını söyleyen Soylu, "Mal bulmuş Mağribi gibi "alem yaparken Soylu'yu arardı" şeklinde atılan başlıklar, haysiyetsizliktir ve şerefsizliktir" dedi. Soylu, "Hayatımda hiç kimse beni bu kadar laubali, bu kadar iffetsiz bir ortamda arama cesaretine sahip olamadı; olamaz" diye ekledi.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar TV'de Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasına neden olan itirafçının, ifadesinde, "Mehmet Akif'in, kızlara hava atmak için gecenin bir yarısında Süleyman Soylu'yu görüntülü arayıp konuştuğu çok oldu" dediğini aktardı.

Soylu'dan Terkoğlu'nun sözlerine yanıt geldi: Haysiyetsizliktir ve şerefsizliktir.

"Bana bugüne kadar yüzlerce iftira, binlerce yakıştırma yapıldı. Hiçbir şey bulamadınız, bulamayacaksınız. Çünkü yok. Üzüntüm şudur: 22 Kasım'da gittiği Trabzon Kitap Fuarı'nda, hemşehrilerimle birlikteyken bahsim geçince saat 12.22'de beni telefonla görüntülü olarak arayan Mehmet Akif Ersoy'un bu aramasının, ne idüğü belirsiz birinin 'etrafına şekil yapmak için görüntülü arardı' ifadesiyle sunulması; ismim üzerinden bir kez daha maruz bırakıldığım bir lekeleme gayreti ve istismardır.

Üzüldüm. Çünkü devletine ve milletine hesapsız hizmet eden insanlara yönelik bu hassasiyetsizlikle ne ilk ne de son kez karşılaşıyorum. Benim hakkımda; "FETÖ'nün medya imamı ile iş birliği içerisinde kitap yazan", "her dönem kullanılan ve korunan kişilerden", mal bulmuş Mağribi gibi "alem yaparken Soylu'yu arardı" şeklinde atılan başlıklar, haysiyetsizliktir ve şerefsizliktir.

Hayatımda hiç kimse beni bu kadar laubali, bu kadar iffetsiz bir ortamda arama cesaretine sahip olamadı; olamaz. Allah her şeyi bilen, gören ve işitendir. Ve tuzak kuranların tuzaklarını boşa çıkaranların en hayırlısı O'dur."