İstanbul'da 3 ilçede 19 saatlik su kesintisi
Bakan Tunç: Sanal Bahis aile bütünlüğünü tehdit ediyor
Ünlü oyuncuya 'uyuşturucu' gözaltısı
Emeklilik borçlanma oranları 2026'da değişiyor
ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limiti artırılacak
En Uygun Kredi Seçenekleri ve Geri Ödeme Tabloları Açıklandı
Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak
İlaç fiyatlarına zam geldi!
26 şirkete operasyon! Çok sayıda Mali Müşavir gözaltında
6. kez kırmızı ışık ihlalinde ehliyet iptal edilecek
Bakan Alparslan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması
Hafta sonu hava nasıl olacak?
GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
CTE, 'Cezaevinde işkencenin görüntüleri çıktı' iddiasını yalanladı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama
Bakan Şimşek: Vatandaş yeniden kolayca ev ve araba alabilecek
AK Parti'den korkutan rapor: Her 6 gençten biri bahis batağında!
Mahkemeden emsal karar: Acil Servisten giren hastadan ücret alınamaz!
Genel Kurulda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Yönetmelik değişti: Mühendis ve mimarlar İŞKUR'da uzman olabilecek
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
'Mavi vatan'ın hayat kurtaran elleri 7 gün 24 saat görev başında

Sahil Güvenlik Komutanlığı Antalya Grup Komutanlığı DEGAK-8 Timi, olası deniz kazaları ve boğulmalar başta olmak üzere çeşitli olaylarda insanlara yardım eli uzatmak için canla başla çalışıyor.

Haber Giriş : 19 Aralık 2025 12:00, Son Güncelleme : 19 Aralık 2025 12:05
'Mavi vatan'ın hayat kurtaran elleri 7 gün 24 saat görev başında

Batı Akdeniz'de 649 kilometrelik kıyı şeridinde deniz kazası ve boğulmalar başta olmak üzere çeşitli olaylarda arama kurtarma operasyonlarına katılan DEGAK-8 Timi, ölümle yaşam arasındaki ince çizgide bulunanların denizdeki kurtarıcı elleri oluyor.

"Mavi vatan" olarak tanımlanan Türkiye'nin denetimindeki deniz yetki alanlarının kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, olası deniz kazaları ve boğulma vakalarında da aktif görev yapıyor.

Meydana gelebilecek deniz kazalarında arama kurtarma görevi icra etmek amacıyla komutanlık bünyesinde kurulan Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri, "mavi vatan"da gece gündüz nöbet tutuyor.

Olası ihbarlara karşı haftanın 7 günü 24 saat görev yapan DEGAK timleri, 25 yıldır deniz kazalarının yanı sıra sel ve deprem gibi doğal afetlerde arama kurtarma, su altında delil tespiti yapma, devlet büyükleri ile üst düzey personele ait deniz araçlarının karinaları ve yanaşacakları iskelelerde şüpheli cisim arama çalışmaları yürütüyor.

