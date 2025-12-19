Hafta sonu 3 sınav düzenlenecek

ÖSYM'nin açıklamasına göre, Adalet Bakanlığı Sınavları 8 il ve 10 sınav merkezinde 4 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi'nin uygulanacağı 1. oturum, yarın saat 10.15'te başlayacak.

Adayların, sınavın ilk oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacak. 65 sorunun yer alacağı sınav, 80 dakika sürecek ve saat 11.35'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Adli Yargı Testi'nin uygulanacağı 2. oturum yarın saat 14.45'te başlayacak. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30'da tamamlanacak. 35 sorunun yer alacağı sınav, 50 dakika sürecek ve 15.35'te sona erecek.

Adli Yargı-Avukat Testi'nin uygulanacağı 3. oturum, 21 Aralık Pazar saat 10.15'te başlayacak. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacak. 35 sorunun yer alacağı sınav, 50 dakika sürecek ve 11.05'te son bulacak.

İdari Yargı Testi'nin uygulanacağı 4. oturum, 21 Aralık saat 14.45'te başlayacak. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30'da tamamlanacak.

Sınavda adaylara 35 soru yöneltilecek ve 50 dakika süre verilecek. Sınav, 15.35'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen adaylara, 2, 3 ve 4. oturumlarda 20 dakika ilave süre verilecek.

Adalet Bakanlığı Sınavları'nın sonuçları 21 Ocak'ta açıklanacak.

YDUS 2. Dönem ve e-YDS 2025/12 İngilizce

e-YDS 2025/12, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de elektronik sınav binalarında İngilizce olarak yapılacak.

Yarın saat 13.45'te başlayacak sınavda adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 80 sorunun yer alacağı sınav, 180 dakika sürecek ve saat 16.45'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

YDUS 2. Dönem ise 21 Aralık'ta Ankara'da yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda çoktan seçmeli soruların yer aldığı alanlarda 60 soru bulunacak ve cevaplama süresi 80 dakika olacak. Sınav, 11.35'te sona erecek.

Yazılı sınavın (açık uçlu sorularla yapılacak sınav) yapılacağı alanlarda 60 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

e-YDS sonuçları 20 Aralık'ta, YDUS 2. Dönem sonuçları ise 29 Ocak'ta açıklanacak.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

"Sınavlarda emniyet görevlisi dahil toplam 8 bin 448 kişi görev yapacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Adalet Bakanlığı Sınavları'nın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi'ne 21 bin 322, Adli Yargı Testi'ne 18 bin 336, Adli Yargı-Avukat Testi'ne 4 bin 667, İdari Yargı Testi'ne 7 bin 474 adayın başvurduğunu bildirdi.

Bu yıl içinde son kez yapılacak e-YDS'ye 5 bin 266, YDUS 2. Dönem'e 4 bin 522 adayın başvurduğunu belirten Ersoy, şunları söyledi:

"e-YDS için Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir e-Sınav merkezlerinde bulunan 47 sınav salonu kullanılacak. Kağıt tabanlı olarak yürütülecek sınavlar için 148 sınav binası ve 2 bin 392 sınav salonu kullanılacak. Sınavlarda emniyet görevlisi dahil toplam 8 bin 448 kişi görev yapacak. Sınavlara toplam 139 engelli aday katılacak. Hem elektronik hem fiziki sınav binalarında engelli adaylar için gerekli düzenlemeler yapıldı. Hafta sonu düzenlenecek sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları her sınavda olduğu gibi sınav ücretinden muaf tutuldu, 778 aday bu haktan yararlandı."