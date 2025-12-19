ICRAYPEX'in sahibi Gökalp İçer için istenen ceza belli oldu

14 Temmuz'da İstanbul Sarıyer'de kripto para borsası ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, bir iş bulma sitesi üzerinden tanıştığı ve zaman içinde samimi oldukları avukat Göksu Çelebi ile İzmir Çeşme'ye tatile gitti.

Tatil dönüşü Gökalp İçer, İstanbul'da önce birlikte alkol aldı sonrasında ise uyuşturucu kullanmaya karar verdi.

UYUŞTURUCU TEMİN EDEN BORSACI TUTUKLANDI

Gökalp İçer'in daha önceden irtibatta olduğu bir kişiden 8 gram kadar uyuşturucu madde temin etti.

İçer'in ifadesine göre uyuşturucunun 4 gramının parasını Göksu Çelebi verdi. İkili uyuşturucu kullandıktan sonra Göksu Çelebi, krize girdi.

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Çelebi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

37 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Polisin başlattığı çalışma kapsamında gözaltına alınan Gökalp İçer, uyuşturucuyu kendisinin temin ettiğini ve yarısının parasını Göksu Çelebi'nin verdiğini söyledi.

İçer, Hakkında başlatılan "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

37 gün yoğun bakım servisinde tedavi gören Göksu Çelebi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İstanbul'da avukat Göksu Çelebi'ye uyuşturucu temin ettiği ve ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İçer hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "Kadına Karşı Olası Kastla Öldürme" suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi.