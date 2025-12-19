SEDDK açıkladı: Sürücüye özel sigorta henüz başlamadı!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Alanya Doğu Çevre Yolu'nun bir kısmı yarın hizmete açılacak

Alanya Doğu Çevre Yolu'nun Hasbahçe-Mahmutlar arası 12 kilometrelik kesimi ile Demirtaş Kavşağı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla yarın hizmete açılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2025 15:26, Son Güncelleme : 19 Aralık 2025 15:23
Alanya Doğu Çevre Yolu'nun bir kısmı yarın hizmete açılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, ilçede trafiğe nefes aldıracak iki projenin resmi açılışı için Antalya'nın Alanya ilçesine gelecek.

Uraloğlu, Alanya'nın büyüyen yapısı ve turizm amaçlı artan trafik hacmi nedeniyle mevcut Alanya Çevre Yolu'nun şehir içi yol haline geldiğini belirterek, buranın tamamı hizmete açıldığında yıllık toplam 3 milyar 796 milyon lira tasarruf sağlanacağını belirtti.

Alanya Doğu Çevre Yolu'nun tamamını Hasbahçe-Kargıcak arasında toplam 15,2 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini anlatan Uraloğlu, "Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdiğimiz yolun ilk 4,5 kilometrelik kesimi 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli, devam eden 7,5 kilometresi ise 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli olacak. Yolun Hasbahçe-Mahmutlar arası 12 kilometrelik kesimini yarın trafiğe açacağız." bilgisini verdi.

Hizmete sunulan kesimde toplam 2 bin 708 metre uzunluğunda çift tüplü Oba Tüneli, Dim Tüneli ve Mahmutlar Aç-Kapa tünellerini inşa ettiklerini aktaran Uraloğlu, ayrıca 1031 metre uzunluğunda 7 adet çift köprü, 60 metre uzunluğunda 1 adet tek köprü ve 3 adet farklı seviyeli kavşak inşa ettiklerini bildirdi.

Güzergah 3 kilometre kısalacak

Doğu Çevre Yolu'nun tamamı hizmete girdiğinde mevcut yola göre güzergahı 3 kilometre kısaltacağını ifade eden Uraloğlu, projeyle karbon salınımının 11 bin 903 ton azalacağını vurguladı.

Uraloğlu, Alanya-Gazipaşa Yolu'nda hizmet veren Demirtaş Kavşağı'nın 35 metre alt geçit yapılarak farklı seviyeli haline getirildiğini belirterek, bu sayede bekleme sürelerini ve dur-kalk kaynaklı kayıpları minimize ettiklerini kaydetti.

Projeyle zamandan yaklaşık 14,6 milyon lira, akaryakıttan 4,6 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 19,2 milyon lira ekonomik tasarruf sağlayacakları bilgisini paylaşan Uraloğlu, akıcı trafik düzeni sayesinde karbon salınımını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe ve iklim dostu ulaşım hedeflerine katkı sunacaklarını dile getirdi.

