SEDDK açıkladı: Sürücüye özel sigorta henüz başlamadı!
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporunda umut hakkı yok, rehabilitasyon var
Eğitimin Nobel'inde Aysel öğretmen 50 finalist arasında!
Sıfır otomobilde rekor beklentisi
Kentsel Dönüşümde 2 Milyon 333 Bin Bağımsız Birim Yenilendi
İstanbul'da 3 ilçede 19 saatlik su kesintisi
Bakan Tunç: Sanal Bahis aile bütünlüğünü tehdit ediyor
Ünlü oyuncuya 'uyuşturucu' gözaltısı
Emeklilik borçlanma oranları 2026'da değişiyor
ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limiti artırılacak
Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak
İlaç fiyatlarına zam geldi!
26 şirkete operasyon! Çok sayıda Mali Müşavir gözaltında
6. kez kırmızı ışık ihlalinde ehliyet iptal edilecek
Bakan Alparslan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması
Hafta sonu hava nasıl olacak?
GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
CTE, 'Cezaevinde işkencenin görüntüleri çıktı' iddiasını yalanladı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama
Bakan Şimşek: Vatandaş yeniden kolayca ev ve araba alabilecek
AK Parti'den korkutan rapor: Her 6 gençten biri bahis batağında!
Mahkemeden emsal karar: Acil Servisten giren hastadan ücret alınamaz!
Genel Kurulda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Yönetmelik değişti: Mühendis ve mimarlar İŞKUR'da uzman olabilecek
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
Bakan Ersoy: Turizm çalışanlarının izin düzenlemesinde hak kaybı yok

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Bütçesi'nin 9. maddesi kabul edildi. Görüşmeler sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektöründeki esnek izin düzenlemesinin hem işçi hem de işveren talebiyle hayata geçtiğini vurgulayarak, "İşçi yine ayda 4 gün izin kullanıyor, sadece birleştirme imkanı getirildi" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2025 15:58, Son Güncelleme : 19 Aralık 2025 15:59
TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 9. maddesi kabul edildi.

Genel Kurulda milletvekilleri, bütçe kanunu teklifinin 9. maddesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

- Bakan Ersoy: "En ufak bir hak kaybı söz konusu değil"

Genel Kurulda daha sonra soru cevap bölümüne geçildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'nın turizm açısından desteklenmediğine dair iddiaların doğru olmadığını, özellikle kendi Bakanlığı döneminde şehrin hiç olmadığı kadar desteklendiğini bildirdi. Göbeklitepe'nin popülaritesinin son 7 yıldır en yüksek seviyeye ulaştığını, buna yönelik yoğun tanıtım faaliyetlerinin devam ettiğini anlatan Ersoy, yapılan tanıtım faaliyetleri ve çalışmalarla şehre gelen turist sayısının ve otellerin yatırımlarının arttığını bildirdi.

Turizm sektörü çalışanlarına yönelik izin düzenlemesiyle ilgili eleştirilere cevap veren Ersoy, bu konuda bir mağduriyetin söz konusu olmadığını söyledi. Ersoy, şunları kaydetti:

"Sadece esneklik getirildi ve bu, turizm işçisinin de talebi. Sadece turizm yatırımcısının talebi değil. En ufak bir hak kaybı söz konusu değil. Şöyle özetleyeyim size, bir ayda 4 gün izin kullanıyorsa yine bir ayda 4 gün izin kullanıyor. Bu aslında birleştirme açısından çalışanlar için de faydalı ve herkesin takdir ettiği bir şey. Bundan dolayı da memnuniyet var. Sahaya inip bakacak olursanız bununla ilgili en ufak bir şikayet yok. Tam tersi bununla ilgili bir talep vardı ve talep de yerine getirildi."

Kendi turizm firmasının en ufak bir destek almadığını vurgulayan Ersoy, otel zincirlerinin de bir destek alamayacağını bildirdi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına pay ödeyenlerin de ağırlıklı olarak otel zincirleri olduğuna dikkati çeken Ersoy, kendi firmasının "yerel tur operatörü" olduğunu anımsattı. Ersoy, "Ne geçmişte ne şimdi ne gelecekte en ufak bir teşvik alması veya bununla ilgili destek alması söz konusu değil. Aynı zamanda otel zincirlerinin de bu dediğim sebepten dolayı destek alması söz konusu değil." dedi.

Genel Kurulda 2026 yılı bütçe kanunu teklifinin 9. maddesi kabul edildi.

