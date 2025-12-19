Bakan Kacır: Çin'den Avrupa'ya kadar en güçlü üretim hattı Türkiye'dir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Karaman'daki programları kapsamında Vali Mehmet Fatih Çiçekli'yi ziyaret ederek kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek İl Başkanı Murat Öztürk ve partililerle görüşen Kacır, İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Kacır, Karaman'ın tarihi kimliğiyle Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde çalıştıklarını vurgulayan Kacır, "Türkiye'yi eserlerle, projelerle, hizmetlerle buluşturan AK Parti'nin neferleriyiz. Hangi görevde olursak olalım hedefimiz, ülkemizi Türkiye Yüzyılı iddiasına taşımak. Bunun için her alanda büyük projeleri hayata geçirdik." diye konuştu.

- "Bu, Türk milletinin ortak başarısıdır"

Kacır, tüm alanlarda devrim niteliğinde işler yapmanın AK Parti iktidarlarına nasip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye, bizim iktidarlarımız döneminde sadece bölgesinin değil, dünyanın en önemli üretim güçlerinden biri haline geldi. Bugün Çin'den sonra Avrupa ortasına kadar uzanan geniş kuşağın en güçlü üretim kabiliyetlerine sahip, en fazla ürün çeşitliliği olan ve en fazla ülkeye ihracat yapabilen ülkesi Türkiye'dir. Bu, Türk milletinin ortak başarısıdır. Bugün pek çok alanda Avrupa'nın en büyük üretim gücü olduk. Ticari araç ve otobüs üretiminde Avrupa'da bir numarayız. Beyaz eşya, güneş paneli, çelik üretimi, düz cam üretiminde Avrupa'da bir numarayız. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada bir numarayız. Bunlar bir çırpıda olmadı. Bugün sadece üretimde değil, araştırmada, geliştirmede, teknolojide ve inovasyonda lider bir ülke haline geldik. Bütün bunlar, AK Parti iktidarının kurduğu altyapılar ve oluşturduğu ekosistem sayesinde mümkün oldu."

AK Parti döneminde organize sanayi bölgelerinde (OSB) büyük atılım olduğunu, fabrika sayısı ve istihdamın yükseldiğini anlatan Kacır, "Organize sanayi bölgeleri bizden önce de vardı. Türkiye'nin organize sanayi bölgelerinde 11 bin fabrika çalışıyor ve 415 bin kişi istihdam ediliyordu. Şimdi organize sanayi bölgelerinde 61 bine yakın fabrika çalışıyor ve 2 milyon 700 bin kardeşimiz istihdam ediliyor. Bizden önce araştırma geliştirme kavramı vardı ama bunu gerçeğe dönüştürüp, ülkemizi yüksek teknoloji ve katma değerli üretimle buluşturan bizim iktidarlarımız oldu." ifadelerini kullandı.

- "Yeni nesil havacılıkta dünya lideri olmayı başardık"

Bakan Kacır, Türkiye'nin dört bir yanında teknoparklar kurduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizden önce ülkemizde 2 teknopark vardı. Şimdi 113 teknopark var. 56 teknopark şirketi vardı. Şimdi 12 binden fazla teknopark şirketi bulunuyor. 29 bin kişi araştırma geliştirme yapıyordu. Şimdi 310 binden fazla kişi Türkiye'nin araştırma geliştirme faaliyetlerine katılıyor. Türk sanayisi her alanda çıtayı yükseltiyor ve artık yüksek teknolojide dünyadaki en önde olan ülkelerden daha üstün başarılara imza atıyor. Bunun en güzel örneğini savunma sanayisinde icra etti. Kara araçları, deniz platformları, uydu uzay sistemleri, hava araçları ve her alanda Türkiye, kendi ihtiyaçlarını kendi öz evlatlarının alın teriyle hayata geçirebilen bir ülke oldu. 20. yüzyılda bir havacılık ülkesi değilken, şimdi yeni nesil havacılıkta dünya lideri olmayı başardık. Bunlar çok daha evvelden de yapılabilirdi. Bu ülkede, Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş'un gayretleri akamete uğratılmasaydı, Şakir Zümre'nin, Nuri Killigil'in projelerine güçlü şekilde sahip çıkılsaydı, devrim otomobili yolda bırakılmasaydı bugün geldiğimiz noktaya onlarca yıl önce de gelinebilirdi. Hamdolsun düştüğümüz yerden kalktık, bu projelerin çok daha ilerisinde işlere Türk milleti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde imzamızı attık."

- "Şehrimizin turizm potansiyelini yükseltmeyi önemsiyoruz"

Sanayi ve teknoloji alanındaki kalkınma hamlesine Türkiye'nin 81 ilinin daha güçlü dahil edilmesi gerektiğini belirten Kacır, bu amaç uğrunda çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Kacır, Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde günlük 12 bin metreküp arıtma kapasitesine sahip tesisin açılışını gerçekleştireceklerini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"81 kentin tamamında 250'den fazla il programı yaptık. Gittiğimiz her yerde insanların çok güçlü bir inancı ve coşkusu olduğunu gördük. Önümüzdeki dönemde özellikle mutfak sanatları ve gastronomi alanında Karaman'da adımlar atmayı istiyoruz. Organize sanayi bölge altyapı çalışmalarını hızlı şekilde yürütüyoruz. Bugünkü değerlerle 550 milyon lira yatırımla tamamladığımız Organize Sanayi Bölgesi Evsel Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışını yapmış olacağız. İki ay öncesinde 2. OSB'nin arıtma tesisinin ihalesini de gerçekleştirdik. Onu da hızla tamamlayacağız. Bütün bunlar Karaman'da yatırımı hızlandırmak, istihdamı, üretimi ve ihracatı yükseltmek için."

Bakan Kacır, daha sonra Bölge Kalkınma İdaresi-Kalkınma Ajansı Projeleri ile Karaman OSB Atık Su Arıtma Tesisi Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı.