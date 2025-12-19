Öğretmenleri ile alay eden öğrencilerin cezası belli oldu
Fenerbahçe Başkanı Saran uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağırıldı
İçişleri açıkladı: Kocaeli'nde Rus menşeli İHA bulundu
Bakan Tekin'den belediyelere çağrı: Bize arsa verin, okul yapalım
Bakan Göktaş: Kadına şiddet davalarında 81 ilde bizzat müdahiliz
MHRS'nin 2025 karnesi: Günde 1,7 milyon, yılda 388 milyon randevu!
SEDDK açıkladı: Sürücüye özel sigorta henüz başlamadı!
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporunda umut hakkı yok, rehabilitasyon var
Eğitimin Nobel'inde Aysel öğretmen 50 finalist arasında!
Sıfır otomobilde rekor beklentisi
Kentsel Dönüşümde 2 Milyon 333 Bin Bağımsız Birim Yenilendi
İstanbul'da 3 ilçede 19 saatlik su kesintisi
Bakan Tunç: Sanal Bahis aile bütünlüğünü tehdit ediyor
Ünlü oyuncuya 'uyuşturucu' gözaltısı
Emeklilik borçlanma oranları 2026'da değişiyor
ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limiti artırılacak
Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak
İlaç fiyatlarına zam geldi!
26 şirkete operasyon! Çok sayıda Mali Müşavir gözaltında
6. kez kırmızı ışık ihlalinde ehliyet iptal edilecek
Bakan Alparslan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması
Hafta sonu hava nasıl olacak?
GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
CTE, 'Cezaevinde işkencenin görüntüleri çıktı' iddiasını yalanladı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama
Bakan Şimşek: Vatandaş yeniden kolayca ev ve araba alabilecek
AK Parti'den korkutan rapor: Her 6 gençten biri bahis batağında!
Mahkemeden emsal karar: Acil Servisten giren hastadan ücret alınamaz!
Bakan Tekin'den belediyelere çağrı: Bize arsa verin, okul yapalım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Arnavutköy İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Okul inşası süreçlerinde yaşanan en büyük zorluğun imarlı arsa temini olduğunu belirten Bakan Tekin, "Yerel yönetimler bize uygun arazi üretmezse inşaat yapamıyoruz" dedi. Bazı belediye başkanlarının eğitim üzerinden reklam yaptığını ancak iş birliğine yanaşmadığını ifade eden Tekin, Arnavutköy'de hali hazırda 21 okul projesinin devam ettiğini ve 2 yıl içinde tamamlanacağını müjdeledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Aralık 2025 18:05
Arnavutköy İbrahim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "'Burada niye devlet okul yapılmıyor? diye düşündüğünüz şeylerin arkasında bir sürü hukuki başka sebep var. Dolayısıyla bize destek olan belediye başkanları var, olmayıp bunun reklamını yapan belediye başkanları var. Eğitim-öğretim süreçleri siyasi perspektifin ötesinde karar verilmesi gereken bir konu" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Arnavutköy İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Bakan Tekin'e ziyaretinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Fatih Karakullukçu, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz eşlik etti. Bakan Tekin, okul girişinde bulunan Dron takımı çalışma sahasını ziyaret ederek takımda bulunan öğrencilerle sohbet etti. Proje ile ilgili okul müdürü Saadet Bektaş'tan bilgi alan Tekin ardından dron gösterisini izledi. Okulun içerisinde yer alan robot takımlarını ve mühendislik tasarım atölyesini de ziyaret eden Tekin, öğrencilerle sohbet edip projelerle ilgili bilgi aldı. Ardından Bakan Tekin, öğretmenler odasında okulun öğretmenleri ile bir araya gelerek sohbet etti.

'YEREL YÖNETİMLERLE ÇOK YAKIN ÇALIŞMAK DURUMUNDAYIZ'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2023 Haziran ayında, Bakan olarak göreve başladığım andan itibaren yoğun bir şekilde saha ziyareti yapıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızı dinliyoruz ve aldığımız bütün kararlar, uyguladığımız her pratik mutlaka bir öğretmenler odasında konuşulmuştur. Size yaz aylarında gönderdiğimiz hem 2023, hem 2024 hem 2025 yılındaki genelgelerde geçen 200'e yakın maddenin tamamı en az bir öğretmenler odasında mutlaka gündem olmuştur. Çok yoğun bir şekilde böyle bir istişare süreciyle bugüne kadar geldik. Bugün de bu kapsamda buradayız. Hemen hemen her hafta cuma günü İstanbul'da okul ziyaretlerimizi, açılışlarımızı, programlarımızı yapmaya çaba sarf ediyoruz. Biz Milli Eğitim olarak yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi, bilhassa okul inşalarında hem arazi temini hem kamu arazilerinin imar ile ilgili düzenlemeleri hem de yatırım planlaması hem de planlamanın hayata geçirilmesi noktasında yerel yönetimlerle çok yakın çalışmak durumundayız. Bize yerel yönetimler üzerinde okul yapılacak imarlı arsa üretemezse veya arsaların imarlarında eğitim-öğretim süreçleri için uygun revizyonlar yapmazlarsa biz de inşaat yapamıyoruz. Bazen görüyorsunuzdur 'Burada niye devlet okul yapılmıyor? diye düşündüğünüz şeylerin arkasında bir sürü hukuki başka sebep var. Dolayısıyla bize destek olan belediye başkanları var, olmayıp bunun reklamını yapan belediye başkanları var. Eğitim-öğretim süreçleri siyasi perspektifin ötesinde karar verilmesi gereken bir konu" dedi.

'ARNAVUTKÖY'DE 21 CİVARINDA BİTMEK ÜZERE OLAN OKUL VAR'

Alt yapısı uygun olan her yerde okul yapmaya hazır olduklarını belirten Bakan Yusuf Tekin , "Biz şunu söylüyoruz. Arazi problemi olmayan, üzerinde eğitim binası yapabileceğimiz büyüklükte olan, altyapısı uygun olan her yerde okul yapmaya hazır bir durumda bekliyoruz. Yatırım açısından bu anlamda sıkıntımız yok. Bir ihtiyaç varsa, arazimiz ve uygun imar düzenlemelerimiz varsa biz hemen okulumuzu yapıyoruz. Burada şu an toplamda Arnavutköy'de 21 civarında bitmek üzere olan okul ve yeni yatırıma alınanlar var. Tahmin ediyorum 2 yıl içerisinde toplamda 21 okulu bu anlamda Arnavutköy'de bitirmiş olacağız. Bunun dışında da ihtiyaç varsa yine yaparız" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, buradaki ziyaretinin ardından Arnavutköy'de yapımı süren Piri Reis İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu,. Daha sonra Mehmet Zeki Obdan İlkokuluna giden Bakan Tekin burada da öğretmenlerle bir araya geldi.

