Yakalama kararı çıkartılan Şeyma Subaşı: Ülkeme döneceğim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü kişilere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde operasyonlar sürerken Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Subaşı konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.