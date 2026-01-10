İDDK, görevden alınan daire başkanının uzman kadrosuna atanmasını hukuka aykırı buldu

Buna ilişkin olarak istinaf mahkemesi ısrar kararını onadı.

İlk derece mahkemesi takdir hakkı kapsamında görevden alınmasında hukuka aykırılık yoktur.

İstinaf: Görevden alınmasını gerektirecek bir gerekçe idare tarafından sunulmamıştır



Daire başkanlığı kadrosunun hiyerarşik olarak altında olan kadrolarda uzun yıllar çalışarak kariyer ve liyakat ilkelerine uygun bir şekilde daire başkanlığı kadrosuna atanan davacının, sadece takdir yetkisinden bahsedilmek suretiyle daire başkanlığı görevinden alınarak genel idare hizmetleri sınıfı uzman kadrosuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemde, takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek kullanıldığının somut olarak ortaya konulmamış olması nedeniyle hukuka uyarlık görülmemiştir.

Danıştay 2. Dairesi ise bu kararı bozmuş ama istinaf kararında ısrar etmiştir.

İDDK: İşleme ilişkin haklı bir sebep ortaya konulmamıştır



Davalı idare tarafından dava konusu işlemin tesis edilmesine yönelik haklı bir sebep ortaya konulmadığı gibi dava dosyasından işlemin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak tesis edildiği hususu da anlaşılamadığından, salt takdir yetkisine dayalı olarak tesis edilen işlemde sebep unsuru yönünden hukuka uyarlık görülmemiştir.

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Dava konusu istem:

Tarım ve Orman Bakanlığı ... Başkanlığında ... Daire Başkanı olarak görev davacının, ... Başkanlığı emrine genel idare hizmetleri sınıfı uzman kadrosuna atanmasına ilişkin ... tarih ve ... sayılı işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla;

Üst düzey kamu yöneticilerinin; kamu kurum ve kuruluşlarının geleceğe dönük planlarını ve politikalarını saptayan, bu plan ve politikalardaki hedefleri gerçekleştirmek için gerekli kaynakları ve bu kaynakların kullanım yerlerini belirleyen kişiler ya da bu kişilerin emir ve direktifleri yönünde uygulamayı yapan veya onlara yardımcı olan kişiler oldukları, 657 sayılı Kanun'un 76. maddesiyle atama yapma ve görevden alma konusunda ise idareye takdir yetkisi tanınmış olduğu hususları göz önüne alındığında ve idarenin kamu hizmetinin gerekleri doğrultusunda personelin görevini değiştirme konusunda yasalarla ve idare hukuku ilkelerine dayalı olarak sahip olduğu takdir yetkisini dava konusu işlemin tesisi sırasında kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında subjektif (öznel) nedenlerle kullandığına dair dosyada herhangi bir bilgi ya da belge bulunmadığı anlaşıldığından, kadro derecesi de korunmak suretiyle davacının daire başkanlığı görevinden alınarak, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ... Başkanlığı emrine ... atanmasına ilişkin dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla;

Dava dosyasının incelenmesinden, 2000 yılında memur olarak göreve başlayan davacının, 2005 yılında veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 2012 yılında işletme müdür yardımcısı, 2016 yılında işletme müdürü, 2021 yılında ise ... Daire Başkanı kadrosuna atandığı, dava konusu işlemle de daire başkanlığı görevinden alınarak ... Başkanlığı emrine genel idare hizmetleri sınıfı uzman kadrosuna atandığı, bu işlemin iptali istemiyle de bakılan davanın açıldığının anlaşıldığı; davalı idarece, daire başkanlığı görevini yürüten davacının, görevini yerine getiremediği veya başarısız olduğuna, hizmetlerinden verim alınamadığına, hakkında açılmış bir disiplin soruşturması bulunduğuna veya disiplin cezası verildiğine ilişkin olarak dava dosyasına herhangi bir bilgi ve belge sunulamadığı, davalı idarenin savunmasında dava konusu işlemin takdir hak ve yetkisi kullanılmak suretiyle tesis edildiğinin belirtildiği; bu durumda, daire başkanlığı kadrosunun hiyerarşik olarak altında olan kadrolarda uzun yıllar çalışarak kariyer ve liyakat ilkelerine uygun bir şekilde daire başkanlığı kadrosuna atanan davacının, sadece takdir yetkisinden bahsedilmek suretiyle daire başkanlığı görevinden alınarak genel idare hizmetleri sınıfı uzman kadrosuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemde, takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek kullanıldığının somut olarak ortaya konulmamış olması nedeniyle hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle, davacı tarafından yapılan istinaf başvurusunun kabulüne, başvuruya konu mahkeme kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, davacının dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının davanın açıldığı 15/06/2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, özlük haklarının davacıya iadesine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay İkinci Dairesinin 25/04/2024 tarih ve E:2023/5858, K:2024/2329 sayılı kararıyla;

Davacının geçmiş hizmetleri incelendiğinde; idarenin, davacıyı daire başkanlığı kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinde ifadesini bulan takdir yetkisi kapsamında atadığı görülmekte olup, davalı idarenin atama konusunda sahip olduğu bu yetkinin davacıyı görevden alma konusunda da mevcut olduğunda tereddüt bulunmadığı,

Bu bağlamda, dava dosyasına sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinden, idarenin mevzuat uyarınca sahip olduğu takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullandığına dair herhangi bir bilgi ve/veya belgenin bulunmadığı, dava konusu işlemin, davacının geçmiş hizmetleri ve görevin niteliği göz önünde bulundurularak, hizmetin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, kamu yararı ile hizmet gereklerine uygun olarak tesis edildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, davanın reddine dair İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun kabulüyle, kararın kaldırılarak dava konusu işlemin iptali, bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakların davacıya ödenmesi yolundaki ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi kararında ise hukuki isabet görülme gerekçesiyle, ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi ısrar kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; istinaf başvurusunun kabulü, ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının kaldırılması, dava konusu işlemin iptali, davacının dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının davanın açıldığı 15/06/2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi, özlük haklarının davacıya iadesi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

Davalı idare tarafından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesine uyarınca atama konusunda idarenin sahip olduğu takdir yetkisi çerçevesinde tesis edilen dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu; benzer konularda açılan davalarda idareleri lehine verilmiş emsal yargı kararları bulunduğu ileri sürülmektedir.

Davacı tarafından, temyiz isteminin reddine karar verilmesi gerektiği savunulmaktadır.

Temyiz isteminin reddi ile, ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ısrar kararının gerekçeli onanması gerektiği düşünülmektedir.

MADDİ OLAY :

Tarım ve Orman Bakanlığı ... Başkanlığında ... Daire Başkanı olarak görev yapmakta olan davacı, ... tarih ve ... sayılı dava konusu işlem ile daire başkanlığı görevinden alınarak ... Başkanlığı emrine genel idare hizmetleri sınıfı uzman kadrosuna atanmıştır.

Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Kanun'un 76. maddesinin 1. fıkrasında, "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık derceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76. maddesi ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açık olmakla birlikte, idarenin diğer işlemleri gibi takdire dayalı idari işlemlerinin de 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2. maddesi uyarınca, yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden yargısal denetime tabi tutulacağı hususunda duraksama bulunmamaktadır.

İdareye memurların naklen atanmaları konusunda takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının ortaya konulması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin sebep ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargı içtihatlarıyla kabul edilmiş bulunmaktadır.

2577 sayılı Kanun'un 2. maddesi uyarınca, bir idari işlem dava konusu edilmesi halinde diğer unsurları yanında sebep unsuru yönünden de yargı merciince hukuka uygunluk denetimine tabi tutulacak olup, sebep unsuru, idareyi işlem tesis etmeye sevk eden maddi veya hukuki durumlardır. İdare hukukunda sebepsiz idari işlemin olamayacağı, idarenin tüm işlemlerinin, idari faaliyetlerin nihai amacı olan kamu yararını gerçekleştirmeye yönelen bir sebebe dayanması gerektiği, bu anlamda, hakkında idari işlem tesis edilenlerce hukuka aykırılık iddialarının etkin bir biçimde ileri sürülebilmesi ve yargı mercii tarafından idari işlemin hukuki denetiminin gerçekleştirilebilmesi için idarece, tesis edilen işlemin maddi ve hukuki sebeplerinin ortaya konulması ya da yargı yerince anlaşılabilir nitelikte olması gerektiği açıktır.

Somut uyuşmazlıkta, 2000 yılında memur olarak göreve başlayan davacının, 2005 yılında veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 2012 yılında Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde işletme müdür yardımcısı, 2016 yılında Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde işletme müdürü, 29/04/2021 tarihinde ise Tarım ve Orman Bakanlığı ... Başkanlığında ... Daire Başkanı kadrosuna atandığı, ... tarih ve ... sayılı dava konusu işlem ile de daire başkanlığı görevinden alınarak ... Başkanlığı emrine genel idare hizmetleri sınıfı uzman kadrosuna atanması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davalı idare tarafından dava konusu işlemin tesis edilmesine yönelik haklı bir sebep ortaya konulmadığı gibi dava dosyasından işlemin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak tesis edildiği hususu da anlaşılamadığından, salt takdir yetkisine dayalı olarak tesis edilen işlemde sebep unsuru yönünden hukuka uyarlık görülmemiştir.

Bu itibarla, davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararına karşı davacının istinaf başvurusunun kabulü, idare mahkemesi kararının kaldırılması, dava konusu işlemin iptali, davacının dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının davanın açıldığı 15/06/2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi, özlük haklarının davacıya iadesi yolundaki ısrar kararında sonucu itibarıyla isabetsizlik görülmemiştir.

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. İdare Mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun kabulü, ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:... K:... sayılı kararının kaldırılması, dava konusu işlemin iptali, davacının dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının davanın açıldığı 15/06/2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi, özlük haklarının davacıya iadesi yolundaki ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle ONANMASINA,

3. Bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine,

4. Kesin olarak, 19/06/2025 tarihinde esasta ve gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.



X- Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; ... Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesince verilen ısrar kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile ısrar kararının aynen onanması gerektiği oyuyla, karara gerekçe yönünden katılmıyorum.



XX- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargı içtihatlarıyla kabul edilmiş bulunmaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden, 2000 yılında memur olarak göreve başlayan davacının, 2005 yılında veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 2012 yılında Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde işletme müdür yardımcısı, 2016 yılında Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde işletme müdürü, 29/04/2021 tarihinde ise Tarım ve Orman Bakanlığı ... Başkanlığında ... Daire Başkanı kadrosuna atandığı, ... tarih ve ... sayılı dava konusu işlem ile de daire başkanlığı görevinden alınarak ... Başkanlığı emrine genel idare hizmetleri sınıfı uzman kadrosuna atanması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 657 sayılı Kanun'un 76. maddesi kapsamında, memurların naklen atanmaları hususunda idareye, kazanılmış hak aylık derecelerine ve 68. maddedeki esaslara uygun olmak şartı ile başkaca bir sınırlama olmaksızın takdir yetkisi tanındığı, somut olayda idarenin mevzuat uyarınca sahip olduğu takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullandığına dair hukuken geçerli herhangi bir bilgi belgenin de bulunmadığı ve davacının geçmiş hizmetleri dikkate alındığında; daire başkanı olarak görev yapan davacının, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek ... Başkanlığına ... atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, İdare Mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun kabulü, ... İdare Mahkemesinin kararının kaldırılması, dava konusu işlemin iptali, davacının dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının davanın açıldığı 15/06/2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi, özlük haklarının davacıya iadesi yolundaki ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.



