Fenerbahçe Başkanı Saran uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağırıldı
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. Saadettin Saran'ın evinde arama yapıldığı öğrenildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2025 18:53, Son Güncelleme : 19 Aralık 2025 19:07
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran 'şüpheli' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağırıldı. Saran'ın evinde arama yapıldığı belirtildi.
Saran'ın takımla birlikte yurt dışında olduğu ve döndüğünde ifade vereceği öğrenildi.