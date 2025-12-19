Valilik AŞTİ iddialarını yalanladı: Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık

Öğretmenleri ile alay eden öğrencilerin cezası belli oldu
Öğretmenleri ile alay eden öğrencilerin cezası belli oldu
Fenerbahçe Başkanı Saran uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağırıldı
Fenerbahçe Başkanı Saran uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağırıldı
İçişleri açıkladı: Kocaeli'nde Rus menşeli İHA bulundu
İçişleri açıkladı: Kocaeli'nde Rus menşeli İHA bulundu
Bakan Tekin'den belediyelere çağrı: Bize arsa verin, okul yapalım
Bakan Tekin'den belediyelere çağrı: Bize arsa verin, okul yapalım
Bakan Göktaş: Kadına şiddet davalarında 81 ilde bizzat müdahiliz
Bakan Göktaş: Kadına şiddet davalarında 81 ilde bizzat müdahiliz
MHRS'nin 2025 karnesi: Günde 1,7 milyon, yılda 388 milyon randevu!
MHRS'nin 2025 karnesi: Günde 1,7 milyon, yılda 388 milyon randevu!
SEDDK açıkladı: Sürücüye özel sigorta henüz başlamadı!
SEDDK açıkladı: Sürücüye özel sigorta henüz başlamadı!
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporunda umut hakkı yok, rehabilitasyon var
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporunda umut hakkı yok, rehabilitasyon var
Eğitimin Nobel'inde Aysel öğretmen 50 finalist arasında!
Eğitimin Nobel'inde Aysel öğretmen 50 finalist arasında!
Sıfır otomobilde rekor beklentisi
Sıfır otomobilde rekor beklentisi
Kentsel Dönüşümde 2 Milyon 333 Bin Bağımsız Birim Yenilendi
Kentsel Dönüşümde 2 Milyon 333 Bin Bağımsız Birim Yenilendi
İstanbul'da 3 ilçede 19 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 3 ilçede 19 saatlik su kesintisi
Bakan Tunç: Sanal Bahis aile bütünlüğünü tehdit ediyor
Bakan Tunç: Sanal Bahis aile bütünlüğünü tehdit ediyor
Ünlü oyuncuya 'uyuşturucu' gözaltısı
Ünlü oyuncuya 'uyuşturucu' gözaltısı
Emeklilik borçlanma oranları 2026'da değişiyor
Emeklilik borçlanma oranları 2026'da değişiyor
ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limiti artırılacak
ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limiti artırılacak
Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak
Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak
İlaç fiyatlarına zam geldi!
İlaç fiyatlarına zam geldi!
26 şirkete operasyon! Çok sayıda Mali Müşavir gözaltında
26 şirkete operasyon! Çok sayıda Mali Müşavir gözaltında
6. kez kırmızı ışık ihlalinde ehliyet iptal edilecek
6. kez kırmızı ışık ihlalinde ehliyet iptal edilecek
Bakan Alparslan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması
Bakan Alparslan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama
GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
CTE, 'Cezaevinde işkencenin görüntüleri çıktı' iddiasını yalanladı
CTE, 'Cezaevinde işkencenin görüntüleri çıktı' iddiasını yalanladı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama
Bakan Şimşek: Vatandaş yeniden kolayca ev ve araba alabilecek
Bakan Şimşek: Vatandaş yeniden kolayca ev ve araba alabilecek
AK Parti'den korkutan rapor: Her 6 gençten biri bahis batağında!
AK Parti'den korkutan rapor: Her 6 gençten biri bahis batağında!
Mahkemeden emsal karar: Acil Servisten giren hastadan ücret alınamaz!
Mahkemeden emsal karar: Acil Servisten giren hastadan ücret alınamaz!
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Valilik AŞTİ iddialarını yalanladı: Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık

Ankara Valiliği, kış aylarının gelmesiyle birlikte evsiz ve kimsesiz vatandaşlara yönelik yürütülen "Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi" hakkında kapsamlı bir açıklama yaptı. Son günlerde AŞTİ'de çok sayıda evsiz olduğu yönündeki iddiaların abartılı olduğunu belirten Valilik, saha ekiplerinin düzenli taramalar yaptığını ve barınma talebi olanların otellere yerleştirildiğini bildirdi. 2010 yılından bu yana devam eden proje ile son 7 yılda 5.236 kişiye ulaşıldığı, halihazırda ise 293 vatandaşın sözleşmeli otellerde sıcak yemek ve bakım hizmeti aldığı kaydedildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2025 19:12, Son Güncelleme : 19 Aralık 2025 19:12
Yazdır
Valilik AŞTİ iddialarını yalanladı: Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık

Ankara Valiliği, evsiz ve kimsesiz vatandaşların korunması, insan onuruna yakışır yaşam koşullarına erişiminin sağlanması ve toplumsal hayata yeniden kazandırılması amacıyla "Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi"nin kararlılıkla ve aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Devletimizin sosyal devlet anlayışı doğrultusunda; evsiz ve kimsesiz vatandaşlarımızın korunması, insan onuruna yakışır yaşam koşullarına erişiminin sağlanması ve toplumsal hayata yeniden kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kararlılıkla ve aralıksız biçimde sürdürülmektedir. Bu anlayışın sahadaki en güçlü yansımalarından biri olan 'Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi', Valiliğimiz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığımız tarafından 2010 yılından bu yana Ankara genelinde kesintisiz olarak uygulanmaktadır. Proje ile, sokakta yaşayan vatandaşlarımızın güvenli barınma imkanlarına erişimi sağlanırken; geçici çözümlerle yetinilmeyerek kalıcı ve sürdürülebilir sosyal destek mekanizmaları devreye alınmaktadır.

Her yıl kış döneminde titizlikle yürütülen proje kapsamında; barınma, beslenme, kişisel bakım ve temizlik hizmetleri sunulmakta, yaşlı, engelli ve hasta bireyler uygun bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarına yönlendirilmektedir. Çalışabilir durumda olan vatandaşlarımızın ise sağlık hizmetlerine erişimi sağlanmakta, istihdama katılımlarını destekleyici adımlar atılmaktadır. Yıllar içerisinde proje kapsamından faydalanan kişi sayılarında süreklilik sağlanmış; pandemi süreci dahil olmak üzere tüm olağanüstü koşullarda dahi devletimizin sosyal hizmet kapasitesi kesintisiz şekilde sürdürülmüştür. Bu süreçte Valiliğimiz hiçbir vatandaşını yalnız bırakmamış; zor zamanlarda da devletin şefkatli yüzünü sahada güçlü biçimde hissettirmiştir. Son 7 yılda toplam 5236 vatandaşımıza bu proje kapsamında hizmet verilmiştir" denildi.

"Halihazırda sözleşme imzalanan 3 otelde 293 vatandaşımız barındırılmaktadır"

Açıklamada, "2025-2026 kış dönemi uygulaması 01 Kasım 2025 tarihinde başlatılmış olup, halihazırda sözleşme imzalanan 3 otelde 293 vatandaşımız barındırılmaktadır. Bu vatandaşlarımıza üç öğün sıcak yemek, temizlik ve berber hizmeti ile diğer günlük ihtiyaçları karşılanmaktadır. Ayrıca proje kapsamında görev yapan saha ekiplerince her gün akşam saatlerinde Ankara genelinde düzenli taramalar yapılmakta; metruk alanlar, parklar ve AŞTİ başta olmak üzere yoğun kullanım alanlarında tespit edilen kimsesiz vatandaşlarımızla birebir görüşmeler gerçekleştirilerek kendi rızaları ve gönüllülük esası çerçevesinde barınma hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmaktadır.

Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) çok sayıda evsiz vatandaşımızın barındığına yönelik iddialar abartılı olup; gerçeği yansıtmamaktadır. Valiliğimiz koordinesinde düzenli olarak yürütülen denetimler kapsamında; 15.12.2025 ve daha sonraki günlerde terminalde gerçekleştirilen tarama faaliyetleri neticesinde, bahse konu yerde kaldığı tespit edilen 10 vatandaşımızla görüşülerek kendilerine konaklama hizmeti sağlananacağı belirtilmiştir. Sunulan barınma imkanını kabul eden 5 vatandaşımız otele yerleştirilmiştir. Buna karşın, sunulan hizmetten yararlanmak istemediklerini beyan ederek memleketlerine geri dönmek isteyenlere yol giderleri ve diğer ihtiyaçları karşılanmış olup, israrla terminalde kalmayı tercih eden 3 vatandaşımızın durumları ise ekiplerimizce yakından takip edilmektedir.

Valiliğimizce "Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi" kapsamında, devletimizin koruyucu, kuşatıcı ve sosyal niteliği sahada somut bir şekilde hayata geçirilmektedir. Herkesin devlet güvencesi altında olduğunun açık bir göstergesi olan çalışmalar güçlü ve kararlı bir şekilde sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber