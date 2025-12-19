Kanlar içinde çatıya çıkan genç, polisi görünce düşüp öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre kıyafetlerinde kan lekeleri bulunan ve bir apartmanın çatısına çıkan Musa Ateş (29), ihbar üzerine bölgeye gelen polisleri karşısında görünce panikleyerek çatıdan düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi 2026 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kıyafetleri kan içerisinde olduğu iddia edilen 29 yaşındaki Musa Ateş, bir apartmanın çatısına çıktı. Çatıdan gelen sesleri duyan ve genci fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye incelemek için çatıya çıkan polisleri fark eden Ateş, panik yaparak bir anda çatıdan aşağıya düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanın bahçe bölümündeki beton zemine düşen genç ağır yaralandı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ambulansa alınan gence uzun süre kalp masajı yaparken, Musa Ateş ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırdı. Aydın Devlet Hastanesi'ne getirilen genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gencin olayın gerçekleştiği apartmanda oturmadığı öğrenildi.