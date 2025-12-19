Bakan Tunç'tan sınava girecek hakim ve savcı adaylarına mesaj
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınavı öncesinde sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yeni sistemin, yargı mensuplarının kürsüye çok daha donanımlı çıkmasını sağlayacağını belirten Tunç; 850 adli yargı, 50 idari yargı ve 100 avukatlıktan geçiş olmak üzere toplamda bin kişilik alım yapılacağını duyurdu. Bakan Tunç, "Adaletin tecellisi yolunda ter dökecek adaylarımıza başarılar diliyorum" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2025 19:30, Son Güncelleme : 19 Aralık 2025 19:52
Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Hakim ve savcılarımızın kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkmaları için hayata geçirdiğimiz Hakim ve Savcı Yardımcılığı sisteminin üçüncü sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınav sonucunda 850 adli yargı, 50 idari yargı, 100 avukatlıktan geçiş olmak üzere toplam 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı yapacağız. Adaletin tecellisi yolunda hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavda ter dökecek adaylarımıza başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin."