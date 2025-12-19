Haluk Görgün duyurdu: ASELSAN Avrupa'da 400 milyon dolarlık imzayı attı!
Mazıdağı'nda liseliler arasında bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, iki grup lise öğrencisi arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 öğrenci yaralandı.

19 Aralık 2025 20:32
Olay, ilçe merkezi Kayalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup lise öğrencisi arasında tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanması üzerine tartışma, bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

