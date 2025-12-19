Eskişehir'de seferberlik: 4 gündür kayıp Türkçe öğretmeni aranıyor
Eskişehir Odunpazarı'nda görev yapan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan, 16 Aralık sabahı evinden ayrıldıktan sonra sırra kadem bastı. Ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin kilit noktalarında ve özellikle Porsuk Çayı çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. 51 yaşındaki öğretmenden gelecek iyi haberi bekleyen yakınları ve öğrencileri endişeli.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaybolan öğretmen Tuncay Arslan'ın bulunması için çalışmaları devam ediyor.
Sami Sipahi Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Tuncay Arslan (51), 16 Aralık'ta Gökmeydan Mahallesi Dede Efendi Caddesi'ndeki evinden çıktıktan sonra yakınları kendisinden haber alamadı.
Yakınlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kayıp öğretmenin bulunması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Arslan'ın bulunması amacıyla kentin farklı noktalarında ve Porsuk Çayı çevresinde polislerce başlatılan arama çalışmaları sürüyor.