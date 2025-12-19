Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, ay sonuna doğru İstanbul ve Marmara bölgesinde soğuk havanın etkili olacağını belirterek, "Marmara'da 28 Aralık ve 2 Ocak tarihleri arasında tahminlerimize göre lapa lapa kar yağışını görüyor olacağız. Ama 4-5 günlük periyot. Sonra tekrar sıcaklıkların arttığını göreceğiz" dedi.

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul için kar yağışı ihtimaline dikkat çekti. Küresel tahmin modellerine göre ayın 28'inden itibaren kuzeyden gelecek soğuk hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkları düşüreceğini belirten Adil Tek, 29 ve 30 Aralık'ta yağışların kar şeklinde görülebileceğini, kar yağışının 1 ve 2 Ocak'a kadar devam edebileceğini söyledi. Tek, bu sürecin yaklaşık 4-5 gün süreceğini vurgularken, günler yaklaştıkça tahminlerin daha da netleşeceğini ifade etti.

Adil Tek: İstanbul'a 4 gün kar yağacak

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "İstanbul için en yakın kar yağışı olasılığı ay sonu için görünüyor. Bazı atmosfer modelleri bu kar yağışını veriyor, bazı atmosfer modelleri bu kar yağışını vermiyor. Global Forecast Sistem (GFS) dediğimiz bir atmosfer modeli var. O modelde ayın 28'i itibariyle kuzeyden gelecek olan soğuk hava, İstanbul'la birlikte Marmara'yı ve yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına almaya başlayacak. Sıcaklıkları düşürecek. Beraberinde önce yağmur şeklinde yağışlar başlıyor. Ayın 29 ve 30'un itibarında bu yağış kar yağışına dönüşüyor. Kar yağışı 30'u ve ayın 1'i, 2'si devam ederken 2'sinden sonra bu sistem etkisini kaybediyor. Yaklaşık 4-5 günlük bir yağışlı hava İstanbul'la birlikte Marmara, yurdun özellikle kuzey ve doğu kesimlerinin etkisi altına alacak olarak gözüküyor. Ay sonuna kadar az önce söylediğimiz gibi bir atmosfer modülünde gözüken bir durum bu. Günler yaklaştıkça durum daha netleşecek. Bu kar yağışı kışın çok sert geçeceği anlamına gelmiyor. Kış yine sıcaklıklar bakımından ortalamaların üzerine yine kurak bir süreç olarak devam edeceği gözüküyor. 28 Aralık ve 2 Ocak tarihleri arasındaki tahminlerimizde şu an gözüken tahminlerde lapa lapa kar yağışını görüyor olacağız. Ama bir 4-5 günlük periyot. Ondan sonra tekrar sıcaklıkların arttığını göreceğiz" dedi.

"Sıcaklıklarına artması iklim değişikliği işareti"

Sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine değinen Adil Tek, "Bu sıcaklık değerlerinin daha önceki yıllarda rastlanılmıştır. Yüksek basınç var üzerimizde. Yüksek basınç kaynak olarak gündüz sıcaklıklarında bir artış var. Gece sıcaklıkları biraz daha düşüyor. Gündüz ve gece sıcaklıklarındaki farklar biraz daha artmaya başlıyor. Bu yüksek basınçtan kaynaklı bir sıcak hava ve 'ısı kubbesi' diye adlandırdığımız o kubbenin oluşturduğu bir yapı üzerimizde mevcut. Bu sıcaklık yerlerine daha önceki yıllarda rastlanılmış vaziyette. Şunu da belirtmekte fayda var. Bunların sıklığının bu dönemde artmış olması iklim değişikliğinin önemli işaretlerinden birisi" ifadelerini kullandı.

"Pazar günü yağmur şeklinde yağış var"

Yağışların yeniden başlayacağını ifade eden Tek, "Önümüzdeki ay hafta içerisinde, özellikle ayın son haftasıyla birlikte başlayacak olan yağmur şeklinde yağışlar var. Orta Akdeniz'den gelen bir yağışlı sistem bu. Sıcaklıkları çok düşürmüyor. Orta Akdeniz'den gelen bir hava olduğu için bu seviyelerde kalıyor. Öncelikle Ege'nin güney kesimlerinde başlayacak olan yağışlar var. Cumartesi gece saatlerinde itibaren ve pazar günü etkili olacak. Daha sonra bu sistem yurdun kuzey kesimlerinde etkisi altına alacak. Marmara'da da yağışları görüyor olacağız. Sistem biraz daha doğuya doğru kayarak İç Anadolu, Akdeniz ve Batı ve Orta Karadeniz'de yağışlar bırakacak. Bu yağışlı sistem de önümüzdeki hafta pazartesi, salı, çarşamba günleri etkisini yağmur şeklinde gösteriyor olacak. İç bölgelerde özellikle yükseklerde rakımının 2 binin üzerinde olduğu yerlerde yağışlar kar şeklinde dönüşüyor" diye konuştu.

"Kuraklığa doğru gidiyoruz"

İstanbul'da baraj doluluk oranlarının son 10 yılın altına düştüğünü belirten Adil Tek, "Kuraklığa doğru gidiyoruz. Şu anda bu zamana kadar ki son 10 yıldan daha fazla bir dönem için özellikle İstanbul'daki baraj seviyesi, doluluk oranları son 10 yılın çok çok altına düşmüş vaziyette. Yüzde 18'lere düşmüş vaziyette. Ankara'da 1.7'ler seviyesinde, İzmir'de de çok düşük seviyelerde bu üç büyük şehrimizde. Diğer şehirlerimizde de yine kuraklıktan dolayı da baraj doluluk oranları düşmüş bir vaziyette. Aralık ayı içerisinde yağışlar yüzde 75. Ancak, geçmiş yıllar ortalamalarının civarına yaklaşabiliyor. Ocak ayı yine kurak gözüküyor. Ocak ayında yağışların azlığını göreceğiz. Şubat ayında da yağışlar mevsim normalleri civarında olsa da yağışlar çok artış göstermiyor. Kuraklığa doğru gidiyoruz. Önümüzde büyük riskler mevcut. Geçmiş aylardan itibaren ve yaz aylarından itibaren dönüp bugüne baktığımızda büyük bir kuraklıktan geçiyoruz. Ve ülke genelindeki yağışlar neredeyse yüzde 50 azalmış vaziyette. Önümüzdeki en büyük problem şu an için en büyük doğal afet kuraklık olarak gözüküyor. Bu konuda bir stratejik planımızın toplumsal duyarlılığının arttırılması gerekiyor" dedi.