Perakende denetimi cezaları artıyor

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 18 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları 2025 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 25,49 oranında artırıldı.

