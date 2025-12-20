İzmir'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 8 bin 306 lira ceza
İzmir'in Bornova ilçesinde kaldırımı kullanıp şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 8 bin 306 lira idari para cezası kesildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2025 08:25, Son Güncelleme : 20 Aralık 2025 08:43
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Caddesi'nde bir otomobil sürücüsünün kaldırımı kullanarak tehlikeli şerit değiştirdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalar sonucu sürücünün B.İ. (61) olduğu tespit edildi.
Ehliyetine 2 ay el konulan sürücüye 8 bin 306 lira idari para cezası uygulandı.
B.İ, adli işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.