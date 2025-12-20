Miss Turkey'de Türkiye kraliçesi seçildi

1980'den beri yapılan Miss Turkey Organizasyonu'nda 43. etkinlik gerçekleştirildi.

Binlerce başvuru arasından ön elemeyi geçen 130 kız, önceki gün jüri karşısına çıktı.

Zorlu değerlendirme sonucu ilk 20'ye girmeyi başaran Miss Turkey adayları, jüri tarafından değerlendirildi.

MISS TURKEY FİNAL ADAYLARI

İlayda Güvenç

Hülya Fazla

Sude Çetinkaya

Yasemin Arık

Arya Bozabalı

Naz Şimşek

Başak Kaya

Begüm Nil Kutluay

Mukadder Albaz

Irmak Elmacı

Sıla Çetin

Irmak Dokuzoğlu

Yasemin Serpil

Zeynep Arslan

Ayşenur Büşra Selvitop

Didar Azra Nur

İlayda Pulat

Merve Sude Ötkün

Azra Başak Aslan

Sıla Saraydemir

Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek olan genç kızların belirlendiği 'Miss Turkey'de dereceye girenler belirlendi.

İLK 5'E GİRENLER

İlayda Güvenç

Yasemin Serpil

Numara Zeynep Arslan

Irmak Dokuzluoğlu

Sıla Saraydemir

Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar ve Yasin Soy'dan oluşan jüri üyeleri, Sıla Saraydemir'i Türkiye'nin kraliçesi seçti.

İLK ANNESİ TEBRİK ETTİ

22 yaşındaki Sıla Saraydemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam ediyor.

Yarışmada; Miss Supranational ise İlayda Güvenç oldu.

Saraydemir'i ilk tebrik eden ise annesi oldu. Annesiyle benzerliği de gecenin dikkat çeken anlarındandı...



